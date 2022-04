"Non, c'est faux" : Anne-Sophie Lapix recadrée par Emmanuel Macron durant son JT

Après moult controverses, Emmanuel Macron s'est bien rendu dans les locaux de France 2 avant le second tour des présidentielles, face à celle dont son entourage ne serait pas fan, Anne-Sophie Lapix. La présentatrice du journal télévisé de 20h a pu interroger le président sortant sur son bilan et son programme pour les cinq années à venir s'il est réélu ce dimanche 24 avril. Selon le sondage quotidien Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien-Aujourd'hui en France du 21 avril au lendemain du débat de l'entre-deux-tours. Emmanuel Macron est désormais crédité de 57,5% des intentions de vote au second tour, contre 42,5% pour Marine Le Pen (marge d'erreur : 3,3 points).

A l'aube du second tour, l'heure n'est plus aux polémiques. Emmanuel Macron et Anne-Sophie Lapix ont tourné la page des tensions autour de la journaliste qui a été décrite comme persona non grata pour coanimer le débat de l'entre deux tours. Les deux personnalités se sont donc retrouvées devant les caméras du JT du 21 avril 2022 avec un compte à rebours. Durant un quart d'heure, le dirigeant français a dû réagir sur de nombreux sujets. La présentatrice a notamment interpellé son invité sur les APL, ce qui lui a valu un petit "recadrage".

"La réforme des APL vous a permis de faire des économies au détriment de ceux qui les touchaient", dit Anne-Sophie Lapix. Ce à quoi Emmanuel Macron lui répond : "Non, c'est faux. Je me permets de vous corriger. La réformes des aides au logement, elle a permis un élément de justice car elle a permis de les rendre contemporaines ces aides." Lorsque l'animatrice interrompt l'argumentaire du président pour lui signifier que la situation des étudiants ne s'est pas améliorée, il précise qu'il s'agit d'un sujet "très différent" qu'il détaillera par la suite : "Soyons précis, parce que j'aime l'être." Pressé par son hôte pour avancer sur les questions, Emmanuel Macron tient à finir coûte que coûte son argumentaire avant de passer à l'écologie et la guerre en Ukraine.

Les relations étaient donc à la fois cordiales et franches entre l'homme politique, mari de Brigitte Macron, et la journaliste, épouse de l'homme d'affaires Arthur Sadoun. Quelques jours plus tôt dans C à vous, Emmanuel Macron avait déclaré sur le fait qu'il n'a, lui, boycotté aucun nom pour le débat des présidentielles : "Les deux candidats ont été consultés mais pour ma part, je n'ai récusé aucun journaliste ni aucun réalisateur. (...) Le débat marche s'il n'y a pas une liste rouge trop longue. Je n'ai récusé aucun de vos confrères. Je n'ai jamais trié les journalistes pendant mon quinquennat." Le jour du second tour, Anne-Sophie Lapix va coanimer la soirée électorale comme elle l'avait fait au premier tour, prouvant la confiance de la chaîne en elle.