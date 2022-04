Anne-Sophie Lapix blacklistée par Emmanuel Macron ? Sa réponse cash

L'émission C à vous a accueilli sur son plateau le lundi 18 avril 2022 Emmanuel Macron, pulvérisant ses audiences ce soir-là, devançant TMC et C8. Le président sortant a assisté au show diffusé en direct en réagissant à tous les sujets, même les plus cocasses comme la fameuse photo de lui affalé sur un canapé chemise ouverte et torse velu apparent, après son meeting à Marseille. Si l'ambiance a donc pu être conviviale pendant cette séquence humoristique, c'est avec beaucoup de sérieux qu'il a répondu aux autres questions de l'équipe. Notamment celle sur la polémique de la présentation du débat de l'entre deux tours, rendez-vous incontournable de la campagne présidentielle.

Anne-Elisabeth Lemoine et ses collègues ont accueilli sur le plateau de C à vous Emmanuel Macron, président sortant qui va affronter au second tour Marine Le Pen, la cheffe du Rassemblement national. La question épineuse des retraites ou encore les politiques pour l'écologie ont été mises sur la table. L'animatrice a souhaité aussi revenir sur le choix des présentateurs du débat de l'entre deux tours, diffusé mercredi 20 avril sur TF1 et France 2, avec deux figures de chaque chaîne. Si l'on sait que c'est Gilles Bouleau, star du JT de la première chaîne et Léa Salamé, spécialiste de la politique sur le service publique qui a notamment présenté Elysée 2022 qui l'animeront, une polémique a émergé il y a quelques jours : Anne-Sophie Lapix ayant été boycottée par la leader du RN.

Accusée par son lieutenant Jordan Bardella d'être trop hostile à Marine Le Pen - une question sur ses liens avec la Russie lui est manifestement restée en travers de la gorge -, Anne-Sophie Lapix a été persona non grata pour animer le débat de l'entre deux tours. D'après une enquête du Monde, l'entourage d'Emmanuel Macron n'est pas fan de la journaliste mais le dirigeant a insisté dans C à vous sur le fait qu'il n'a, lui, boycotté aucun nom : "Les deux candidats ont été consultés mais pour ma part, je n'ai récusé aucun journaliste ni aucun réalisateur. (...) Le débat marche s'il n'y a pas une liste rouge trop longue. Je n'ai récusé aucun de vos confrères. Je n'ai jamais trié les journalistes pendant mon quinquennat." S'adressant plus spécialement au journaliste Patrick Cohen, présent dans C à vous : "J'ai compris que vous étiez sur liste rouge, ça devient un drôle d'exercice. Moi je suis resté dans une position de celle qu'on doit avoir. Les deux principales chaînes, une du secteur privé, une du secteur public proposent et c'est la même chose pour les réalisateurs."

Par ce discours, Emmanuel Macron tient à se distinguer de son adversaire d'extrême-droite qui a aussi blacklisté Quotidien de ses meetings. Il ne cite pas le nom d'Anne-Sophie Lapix mais insiste sur le fait qu'il a laissé la maîtrise de l'organisation du débat par les deux chaînes, unique face-à-face entre les deux candidats, réalisé par Didier Froehly, grand nom de la réalisation télé. Léa Salamé avait également réagi à cette polémique au Parisien, expliquant avoir eu l'occasion de discuter longuement avec sa consoeur : "Ce n'est pas aux politiques de donner sur un plateau télé un bon ou un mauvais point aux journalistes. (...) J'ai eu un immense plaisir à travailler avec elle sur Élysée 2022. Elle s'est mise en danger en acceptant de participer à cette émission politique alors qu'elle n'y était pas obligée."