"Non je ne veux pas" : Loana quitte un plateau en pleine interview, sa fille Mindy en cause (EXCLU)

Loana Petrucciani est prête à parler de nombreux sujets en interview. Elle évoque sans souci sa prise de poids à cause des médicaments, ses tentatives de suicide ou son père violent. En revanche, elle ne souhaite plus parler de sa fille Mindy et Jordan De Luxe l'a appris à ses dépens lors de leur entretien dans L'instant Deluxe 2.0 (en partenariat avec Purepeople).

La vie de Loana n'a pas été un long fleuve tranquille. Et l'une de ses épreuves concerne sa fille, à laquelle elle a donné la vie il y a une vingtaine d'années. La gagnante de Loft Story (M6, en 2001) est tombée enceinte lorsqu'elle était jeune. Et le papa biologique n'était autre que le meilleur ami de l'homme qu'elle fréquentait à l'époque. Après son accouchement, la femme de 44 ans a fait croire au papa que leur enfant était décédé de la mort subite du nourrisson. Elle a fini par la confier à la DDASS et depuis, elle ne l'a jamais revue malgré une tentative de renouer les liens.

Le sujet est donc sensible pour Loana. Et, avant son entretien avec Jordan De Luxe, elle avait convenu avec le producteur que sa fille ne devait en aucun cas être évoquée. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Le présentateur de 32 ans lui a demandé si elle ne voulait pas parler de Mindy. "J'avais dit au producteur que si jamais tu prononçais son nom...", a tout d'abord averti l'ex-lofteuse sur un ton ferme. "Mais je n'ai rien dit. Je vous pose juste une petite question", a enchaîné le jeune homme un peu désemparé.

Loana lui a donc demandé de la lui poser, comme si de rien n'était. Jordan De Luxe s'est exécuté en l'interrogant : "Je vous pose la question si aujourd'hui vous avez réussi à retrouver un contact, si ça va un peu mieux. Ca n'ira pas plus loin la question." C'est alors que la meilleure amie d'Eryl Prayer a quitté le plateau, sans répondre. "Non je ne veux pas", a-t-elle simplement lancé avant de partir tranquillement. Une sortie qui a fait perdre les moyens au présentateur. "C'était juste une petite question", a-t-il déclaré avant d'inviter, en perdant un peu ses mots, les internautes à le retrouver très vite avec un nouvel invité.

En octobre dernier, Loana avait expliqué à Voici que ses liens avec Mindy étaient définitivement rompus. "Elle veut rester dans son coin et ne veut pas ressembler à sa mère. Elle ne veut plus avoir de contact avec moi. Quand on vous dit : 'je n'ai pas envie de te voir !' On ne va pas non plus insister. J'ai l'impression d'avoir la peste. Je ne suis pas une paria ! Au bout d'un moment, il faut arrêter ! Même si c'est un membre de votre famille qui vous répète sans cesse qu'elle ne veut pas vous voir parce qu'elle ne veut pas vous ressembler, on laisse tomber", confiait-elle notamment. Elle n'a donc jamais pu voir sa petite-fille, née le 22 juin 2017.