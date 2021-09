"Nous sommes des mendiants de reconnaissance" : Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, sans cesse en mal d'amour

Mannequin, chanteuse, première dame... Carla Bruni a toujours été sous le feu des projecteurs. Et si elle a choisi de l'être, ce n'est pas par hasard. Comme le disait Jean-Jacques Goldman, compositeur-chanteur et ancien amant de l'artiste, "Carla rêve d'être la femme la plus aimée au monde". Chose qu'elle assume parfaitement, chose qui l'a sans doute poussée à faire certains choix professionnels. "Elle m'enchante, cette phrase, explique-t-elle, au magazine Egoïste, à propos de cette citation. Je ne la connaissais pas, je ne sais pas s'il l'a vraiment dite, mais elle est vraie, totalement vraie..."

J'aime être reconnue et j'en ai besoin

Elle a stoppé ses études d'architecture, quand elle avait 19 ans, pour monter sur les catwalks de France. Carla Bruni ne se doutait sans doute pas qu'elle s'apprêtait à parcourir le monde. A chaque pas, à chaque foulée, le modèle savourait les regards qui se tournaient sur elle, sur sa silhouette toujours si parfaite. Puis quand elle a croisé la route de Nicolas Sarkozy, son époux actuel, la chanteuse a cru faire face à un miroir. "J'ai adoré ce métier et c'est vrai, j'aime la reconnaissance, affirme-t-elle. J'en retire une satisfaction profonde. J'aime être reconnue et j'en ai besoin. Être connue, ça ne me gêne pas du tout, au contraire, j'adore ça. C'est un trait commun que je partage avec mon mari. Nous sommes des mendiants de reconnaissance. J'ai l'impression que lui et moi avons le même narcissisme."

L'amour qu'ils se portent l'un l'autre comble sans doute ce vide immense. "Parce que c'est un puits sans fond, précise Carla Bruni. On a envie d'être aimée chez soi, dans son immeuble, dans son quartier, dans le monde. Il y a encore tellement d'endroits où personne ne m'aime que c'est insupportable !" La chanteuse, dans sa discographie, a rendu hommage à son homme, son Raymond, à de multiples reprises. Quant à Nicolas Sarkozy, il n'hésite jamais à déclarer l'admiration immense qu'il ressent pour sa femme, dont il écoute les albums en boucle. C'est le destin, sans doute, qui a réuni ces deux-là...

Retrouvez l'interview de Carla Bruni dans le magazine Egoïste, n° 19 du 27 septembre 2021.