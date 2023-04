"On a un souci..." : Léa Salamé contrainte d'annuler une interview, un gros problème technique en cause !

Léa Salamé a prouvé son professionnalisme à plusieurs reprises durant sa carrière. Entre dérapages en direct, problème de son ou d'image et informations manquantes ou erronées, celle qui est aux commandes de l'émission Quelle époque ! depuis la rentrée 2022, sur France 2, est on ne peut plus rodée. Mais ce jeudi 6 avril 2023, sur les ondes de France Inter, elle a du une nouvelle fois faire face à un imprévu. En effet, alors qu'elle menait son interview du jour pour l'émission matinale 7/9.30, un problème technique est venu gâcher la fête...

Chaque matin sur France Inter, Léa Salamé et Nicolas Demorand donne les informations sociétales et culturelles du jour à leurs auditeurs. Aujourd'hui, la compagne de Raphaël Glucksmann devait faire une chronique sur l'ouverture de l'exposition Ramsès et l'or des Pharaons, prévue pour le vendredi 7 avril 2023 à la Grande Halle de la Villette, à Paris. Pour l'occasion, elle a accueilli en plateau l'égyptologue et conseillère scientifique de l'exposition, Bénédicte Lhoyer. Mais Léa Salamé avait aussi obtenu le privilège d'interroger Zahi Hawass, égyptologue de renom, ancien ministre égyptien du Tourisme et commissaire international de cette prestigieuse exposition. Malheureusement, l'entretien a rapidement tourné au fiasco et a même dû être annulé...

Une transmission défectueuse

"Vous nous entendez Zahi ?", a demandé l'acolyte de Christophe Dechavanne face au long silence qui a suivi sa première question. L'interview étant réalisée par téléphone, des problèmes de transmission ont rapidement été relevés par la journaliste. Finalement, celui qui est aussi appelé "l'Indiana Jones égyptien" en raison du chapeau qu'il arbore régulièrement a pu répondre à la question au bout de quelques très longues secondes. Mais alors que la maman du petit Gabriel (né le 12 mars 2017) avait repris le fil de son interview, la communication a de nouveau été coupée... "Bon, on a un souci. On a un petit souci avec le son, du coup je vous pose la question à vous, Bénédicte Lhoyer", a enchaîné la journaliste sans perdre une minute de plus.

Malheureusement, l'interview de Zahi Hawass a donc dû être annulée mais, grâce au professionnalisme de Léa Salamé, les auditeurs ont tout de même pu obtenir des réponses et des informations sur cette formidable exposition qui permettra notamment au public de découvrir le sarcophage du pharaon Ramsès II, prêté en exclusivité à Paris pour l'occasion !