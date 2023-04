Diaporama : "On a un souci..." : Léa Salamé contrainte d'annuler une interview, un gros problème technique en cause !

1 / 16 "On a un souci..." : Léa Salamé contrainte d'annuler une interview, un gros problème technique en cause !

2 / 16 Léa Salamé doit régulièrement faire face aux aléas du direct, aussi bien en télé qu'à la radio. Léa Salamé au photocall pour la conférence de presse de rentrée de France TV à la Grande Halle de la Villette à Paris, France, le 6 juillet 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

3 / 16 Ce jeudi 6 avril 2023, sur les ondes de France Inter, elle a prouvé qu'elle pouvait parfaitement surmonter ces problèmes de direct. Exclusif - Léa Salamé - Enregistrement de l'émission "On est en direct" (OEED) présentée par Laurent Ruquier et Léa Salamé diffusée le 21 mai 2022 sur France 2 dans les studios Rive Gauche à Paris, France, le 20 mai 2022. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

4 / 16 Alors qu'elle était en pleine interview téléphonique avec un égyptologue de renom, le son a brusquement été coupé. Exclusif - Léa Salamé - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 2 avril sur France 2 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

5 / 16 La journaliste a alors rapidement rebondi en continuant l'entretien avec une autre invitée. Exclusif - Léa Salamé - Sur le plateau de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris le 26/03/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

6 / 16 L'entretien téléphonique a quant à lui été annulé. Léa Salamé - People au match de football en ligue 1 Uber Eats : PSG vs Nice (2-1) au Parc des Princes à Paris le 1er octobre 2022. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

7 / 16 Mais les auditeurs ont pu avoir toutes les informations nécessaires sur l'exposition parisienne qui était au coeur du sujet. Léa Salamé au photocall pour la conférence de presse de rentrée de France TV à la Grande Halle de la Villette à Paris, France, le 6 juillet 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

