Léa Salamé, la fête à la maison pour les 6 ans de son fils Gabriel : foule de copains et gâteaux de compet'

A l'heure où de nombreux Français descendent dans la rue pour manifester contre la réforme des retraites et l'emploi du 49.3 par Elisabeth Borne, d'autres restent sagement chez eux. Enfin sagement, c'est un grand mot. Léa Salamé et Raphaël Glucksmann ont reçu de la visite ce dimanche 19 mars. Pas d'invités politiques, d'artistes en vue d'émissions mais tous les petits copains de Gabriel, leur fiston qui a fêté ses 6 ans le 12 mars dernier. S'il n'a pas pu célébrer l'événement le jour J, les parents ont quand même accepté qu'une petite fête soit organisée à la maison.

Dans ses stories Instagram (voir notre diaporama), Léa Salamé a dévoilé les coulisses du rassemblement de têtes blondes qui se sont invitées chez elle. Une chose est sûre : Gabriel est très bien entouré à voir le nombre de paires de chaussures d'enfants qui stagnait dans l'entrée de l'appartement familial. Au total, près d'une vingtaine d'enfants étaient présents pour regarder le roi de la journée souffler ses bougies sur les gâteaux qui ressemblaient plus à des oeuvres d'art qu'aux pâtisseries à la portée de n'importe quel parent.

Le premier gâteau, semblable à un macaron sur le principe, avait la forme d'une raquette de tennis accompagnée de sa balle jaune. Le second, rond, représentait une plage de sable blanc et ses palmiers en 3D qui ne donnait qu'une envie : s'y faufiler pour s'évader le temps de quelques vacances. On ne saura pas si Gabriel a été gâté en termes de cadeaux (on n'en doute pas) mais ce dont on est certain, c'est que la journée s'est terminée sur les rotules pour tout le monde. Oui, même pour le ballon en forme de dinosaure retrouvé en position latérale de sécurité après le passage de la tornade d'enfants.

Je craignais de ne pas être capable

Avec une telle fête organisée, Léa Salamé est une maman du tonnerre. Il y a encore quelques années, elle était pourtant persuadée qu'être mère n'était pas fait pour elle. Jusqu'à ce qu'elle croise la route d'un certain Raphaël : "Concentrée sur mes relations amoureuses, mes objectifs, ma carrière, j'éludais la question d'avoir un enfant. Je craignais de ne pas être capable, responsable, confiait-elle à Télé 2 semaines. Une rencontre, fin 2015, a fait l'évidence. Un homme m'a donné envie de devenir mère. En six mois, j'étais enceinte." Gabriel est venu parfaire le bonheur déjà bien présent qu'elle vivait avec le député. Et comme elle le rajoutait, la fatigue vaut le coup : "Aussi trépidante soit-elle, cette vie de famille reste un plaisir." On veut bien le croire !