Diaporama : Léa Salamé, la fête à la maison pour les 6 ans de son fils Gabriel : foule de copains et gâteaux de compet'

1 / 21 Léa Salamé, la fête à la maison pour les 6 ans de Gabriel : foule de copains et gâteaux de compet'

2 / 21 Léa Salamé n'a pas vécu le week-end le plus reposait qui lui ait été donné de connaître Exclusif - Léa Salamé sur le plateau de l'émission "On est en direct (OEED)" , présentée par L.Salamé et L.Ruquier, diffusée en direct sur France 2 aux studios Rive Gauche à Paris, France. © Christophe Clovis/Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

3 / 21 La journaliste et son compagnon Raphaël Glucksmann avaient mis les petits plats dans les grands pour organiser la meilleure fête d'anniversaire possible à leur fils Gabriel, 6 ans. Léa Salamé et son compagnon Raphaël Glucksmann - Montée des marches du film "Le Redoutable" lors du 70ème Festival International du Film de Cannes. Le 21 mai 2017. © Borde-Jacovides-Moreau/Bestimage © BestImage, JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

4 / 21 Ils ont dû occuper une pléaide d'enfants pour la journée ! Au total, une vingtaine de paire de chaussures trônaient sur le sol de l'entrée de l'appartement familial Gabriel, fils de Léa Salamé et Raphaël Glucksmann, a fêté ses 6 ans © Instagram

5 / 21 La tornade de jeunesse a même mis KO un dinosaure, c'est dire ! Gabriel, fils de Léa Salamé et Raphaël Glucksmann, a fêté ses 6 ans © Instagram

6 / 21 Avant que la dégustation de gâteaux n'ait lieu. Et on était loin du fondant au chocolat classique à la portée de n'importe quel parent ! Gabriel, fils de Léa Salamé et Raphaël Glucksmann, a fêté ses 6 ans © Instagram

7 / 21 En bref, les enfants ont l'air de s'être éclaté ! On espère que les parents (sûrement fatigués) l'ont été tout autant Exclusif - Léa Salamé - Sur le plateau de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris le 09/04/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

