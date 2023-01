"On arrête de se mettre la pression" : Sophie Davant sans filtre sur le sexe chez les séniors

Les sujets sociétaux, Sophie Davant en parle très souvent. Que ce soit la vieillesse, la sexualité, l'égalité etc, l'animatrice a pour habitude d'aborder de nombreux sujets, aussi bien dans ses émissions que dans son magazine. Invitée sur le plateau de l'émission Quelle époque ! ce samedi 14 janvier 2023, la compagne de William Leymergie est revenue sur un sujet qu'elle a récemment évoqué dans son magazine S : la sexualité chez les séniors.

Très investie dans diverses causes, Sophie Davant tient à soutenir régulièrement les populations démunies ou isolées. Parmi ces dernières, on retrouve les personnes âgées, qui sont bien souvent pas ou peu considérées. Dans le dernier numéro de son magazine, l'animatrice de Affaire conclue a tenu à dédramatiser les problèmes sexuels et à mettre en lumière les histoires d'amour qui voient le jour dans les maisons de retraite. "C'est très étonnant ce qu'il se passe chez les seniors sur le plan sexuel... On apprend des tas de choses incroyables, notamment sur ce qu'il se passe dans les maisons de retraite. Il y a par exemple des tas d'histoires d'amour qui se nouent et aussi de vraies relations sexuelles !", a-t-elle expliqué face à Léa Salamé et Christophe Dechavanne.

Les hommes principalement visés

Dans cet article spécial de son magazine, Sophie Davant délivre certains conseils à l'intention des séniors. Pour elle, il est important, par-dessus tout, de ne pas se mettre une pression quelconque concernant le sexe et ce, qu'on soit un homme ou une femme. Les hommes cependant, ont plus tendance à se sentir oppressés. "Il faut arrêter de se mettre la pression ! Surtout pour les problèmes d'érection j'imagine, donc ça concerne surtout ces messieurs", a-t-elle ensuite lâché faisant ainsi rire Christophe Dechavanne ainsi que le public présent sur le plateau.

Amusé, l'ancien animateur de Ciel mon mardi s'est alors saisi de cette occasion pour faire une blague à la jolie blonde. "Est-ce qu'il en a encore William ?", a-t-il demandé face à une Sophie Davant assez gênée. "Je ne vois pas de quoi vous parlez...", a-t-elle soufflé avant que Christophe Dechavanne conclut : "De l'énergie !" (jeu de mots avec Leymergie, ndlr). Humour toujours !