"Elle n'a plus l'âge", "Ridicule" : Un look inattendu et sexy de Sophie Davant vivement critiqué

Pour certains abonnés de Sophie Davant, cette tenue n'est pas du tout appropriée à son âge. Aussi, certains n'ont pas hésité à faire savoir le fond de leurs pensées. "C'est un peu court...", "Pour son âge ça fait vulgaire", "J'adore le rouge mais ce serait plus classe si la robe était un peu plus longue", "Heureusement que le ridicule ne tue pas à son âge...", "Elle n'a plus l'âge pour s'habiller comme une gamine", peut-on notamment lire dans les commentaires.

Pour l'instant, Sophie Davant n'a pas réagi à ces critiques. Souvent montrée du doigt pour diverses raisons, l'animatrice a pour habitude de pousser des coups de gueule. Accusée d'être "froide et sèche", elle avait notamment tenu à mettre les points sur les i auprès de Téléstar, en novembre 2019. "Certaines critiques me rendent malade, notamment quand on me dépeint comme quelqu'un de malveillant. C'est pour cette raison que je ne lis pas tout, je me protège !", assurait-elle alors.