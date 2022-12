Sophie Davant métamorphosée : en jupe courte, elle dévoile un look totalement improbable

Depuis plusieurs années déjà, Sophie Davant affiche le même look, reconnaissable entre tous. Cheveux courts, décoiffés, effet "sauvage", accompagnés d'un style vestimentaire sobre et classe. À presque 60 ans, la célèbre animatrice ne manque jamais de faire son petit effet aux téléspectateurs. Malgré tout, celle qui est souvent perçue comme hautaine sait aussi surprendre son public. Après être apparue affublée d'un petit chignon dans les colonnes de son magazine en janvier dernier, l'animatrice a cette fois opéré un changement bien plus drastique.

Très active sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, Sophie Davant s'est emparée de son compte pour y publier une étonnante photo. Et pour cause, la présentatrice de l'émission Affaire Conclue s'affiche complètement métamorphosée. Petite jupe rouge, veste chic assortie, bottes hautes en cuir marron et bandeau noir dans les cheveux... Voilà un look années 60 qui détonne ! Tout sourire, la presque sexagénaire affiche des ongles soigneusement vernis ainsi qu'une coiffure lissée et bombée vers l'arrière. "Quelque chose se prépare !", écrit-elle en parallèle, révélant ainsi l'arrivée éventuelle d'un prochain numéro à thème pour la célèbre émission de vente aux enchères diffusée sur France 2. Un changement qui devrait sans nul doute plaire aux nombreux fans du programme !

Une animatrice qui fascine

Mais l'apparence physique de Sophie Davant n'est pas le seul aspect qui fascine. Très discrète sur sa vie privée, l'animatrice et mère de deux enfants ne communique que très rarement sur sa sphère intime. Ainsi, depuis sa rupture avec Erik Orsenna et pendant de longues années, les moindres faits et gestes de la présentatrice ont été épiés. Tantôt célibataire, tantôt en couple, la presse a longuement spéculé sur sa situation amoureuse. En août 2022 cependant, la belle blonde a enfin officialisé son couple avec William Leymergie, ancien animateur vedette de Télématin. Aujourd'hui, les amoureux font régulièrement des sorties devant les caméras mais préfèrent tout de même garder un jardin privé.