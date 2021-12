"On habite en face et parfois..." : Adele toujours proche de son ex mari, elle se confie

En pleine promotion pour son nouvel album, 30, sorti mondialement il y a seulement quelques jours, Adele fait le tour des télévisions du monde entier. Alors qu'elle vient d'annoncer une résidence de plusieurs mois à Las Vegas, la diva britannique de 33 ans a participé à la fameuse interview télévisée d'Oprah Winfrey, dans laquelle on a déjà vu Meghan Markle et le prince Harry. Après un magnifique concert donné à l'observatoire Griffith d'Hollywood devant un parterre de stars, l'interprète de Hello a accordé une longue interview à la reine de la télévision américaine.

L'occasion pour elle de revenir sur sa belle histoire d'amour avec Simon Konecki, le père de son fils, Angelo. Ensemble depuis 2012, les anciens amants se sont séparés officiellement en avril 2019. Une histoire qui a grandement marqué Adele comme elle l'explique à Oprah Winfrey : "Je pense que Simon m'a sauvé la vie. Au moment où il est arrivé, la stabilité que lui et Angelo m'ont apporté, personne n'aurait pu me l'apporter à ce moment-là de ma vie". Une histoire d'amour qui s'est transformée en belle amitié malgré leur récent divorce. S'il a été compliqué d'expliquer cette situation à leur fils, la chanteuse reste très proche de son ex. "Je l'aime, mais je ne suis plus amoureuse de lui (...) On habite en face et parfois on part en voyage ensemble", dévoile-t-elle.

Ça reste amical, je le respecte plus que quiconque

Une histoire qui s'est finalement bien terminée pour la chanteuse revenue au top de sa forme. "Il nous arrive même de discuter sans Angelo, qui est à l'école par exemple... Ça reste amical, je le respecte plus que quiconque", assure Adele face à Oprah Winfrey. En couple depuis plusieurs mois avec l'agent sportif américain Rich Paul, la native de Londres continue de vouer un amour sincère à Simon. "Aujourd'hui encore, j'ai une totale confiance en lui... C'est même plus que ça, Angelo et lui, ce sont vraiment deux anges qui m'ont été envoyés", confie-t-elle.