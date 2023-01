"On m'a menti toute mon enfance" : Tomer Sisley fait de troublantes révélations sur sa famille

Héros principal de la nouvelle série Vortex diffusée en ce début d'année 2023, Tomer Sisley continue de charmer les téléspectateurs français. Ce soir, il sera à l'affiche d'un nouvel épisode de la série Balthazar qui diffuse sa cinquième saison sur TF1. Mais si l'acteur est pleinement épanoui dans sa carrière professionnelle, il a en revanche beaucoup souffert durant son enfance...

Né à Berlin-Ouest en 1974, le jeune Tomer a passé toute son enfance en Allemagne. De cette époque pourtant, il ne garde que très peu de bons souvenirs et pour cause : avant ses dix ans, ses parents décident de se séparer. Son père s'envole ainsi pour le Sud de la France, avançant l'excuse d'une nouvelle opportunité professionnelle. Tomer est alors élevé par une mère peu attentionnée. "Elle n'était pas faite pour être maman", révélait-il dans les colonnes de Nice-Matin en juillet 2022. Heureusement, en 1983, son père vient le récupérer pour l'emmener avec lui. "Il est venu me récupérer pour m'élever tout seul en France. Il m'a tout donné ! Peu de pères auraient fait ça pour leur fils...", expliquait-il alors, toujours aussi reconnaissant.

Un mensonge par omission

Avec le recul cependant, Tomer Sisley en veut à ses deux parents pour une raison bien précise. En effet, ni son père ni sa mère n'a jamais mentionné le terme "séparation" devant le petit garçon. Convaincu que ses parents allaient finir par se remettre ensemble un jour, le garçonnet a grandi dans l'espoir et l'impatience de retrouver une parfaite vie de famille. Invité dans l'émission Folie passagère en 2016, l'acteur revenait sur ce mensonge qui a détruit son enfance. "J'ai grandi avec cette idée de 'On va se retrouver' (...) On m'a menti toute mon enfance !", déplorait-il alors face à Frédéric Lopez.

Depuis, Tomer Sisley mène une vie bien remplie. Acteur de renom qui s'illustre dans plusieurs productions cinématographiques, téléfilms ou séries, il ne cesse d'asseoir sa notoriété, mondiale qui plus est ! Aujourd'hui marié à sa compagne Sandra, avec qui il file l'amour parfait, il a deux enfants (Liv Shaya née en octobre 2008 et Levin né en mai 2011) issus d'une autre union avec l'autrice et réalisatrice Julie Madar.