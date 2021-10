"On s'apporte beaucoup" : Marine Delterme, passionnée, évoque son couple avec Florian Zeller

Ils sont un mélange savoureux de deux univers. D'un côté, Florian Zeller écrit, réalise, et a décroché l'Oscar du meilleur scénario adapté en 2021 pour le film The Father, avec Olivia Colman et Anthony Hopkins. De l'autre, Marine Delterme illumine le petit écran, avec tout autant de fougue, dans de grandes productions télévisuelles telles qu'Alice Never ou Section de recherches. Et n'allez pas croire que les comparaisons dérangent la comédienne. Mariée à son homme depuis le 5 juin 2010, l'actrice de 51 ans adore la manière dont l'un et l'autre se complète.

Il a toujours une vision très juste de mes projets

"Avec Florian, on s'apporte beaucoup, on s'accompagne, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Le Parisien TV Mag. Tout dépend de nos emplois du temps mais nous savons vraiment nous épauler l'un l'autre. La cohabitation de nos deux univers est passionnante. J'ai des envies de rôles, de parler de ce qui se passe aujourd'hui autour des femmes, cette révolution. La télévision offre un terrain de jeu exceptionnel et il est intéressant d'avoir son regard d'homme sur ces sujets-là, sa perspicacité. Il a toujours une vision très juste de mes projets et il m'aiguillonne assez rapidement si je fais fausse route."

Marine Delterme et Florian Zeller se sont rencontrés alors qu'elle exposait des sculptures et qu'il devait écrire son portait, à elle, pour le magazine L'Officiel. L'amour fut au rendez-vous puisqu'ils ont fini par fondre l'un pour l'autre, se marier et même avoir un fils, Roman, né en 2008 - l'actrice a également eu un enfant, Gabriel, avec Jean-Philippe Ecoffey en 1998. Le secret de cet amour qui dure ? "Je crois qu'il repose sur la magie de se rencontrer au bon moment, précisait-elle en 2019 chez Femme actuelle. Il faut savoir s'écouter, s'épauler, accepter les périodes où l'autre est plus fragile et l'aider à se relever. On évolue ensemble depuis quinze ans. Nous ne sommes plus les mêmes qu'au début. Et lorsqu'on fonde une famille, c'est encore autre chose..."

