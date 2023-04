"On se fait insulter, attaquer" : Daniel Riolo (C à vous) sombre sur les terribles répercussions de l'affaire Galtier

C'est le genre d'affaires qui peut détruire une carrière et Christophe Galtier n'a pas mis longtemps à contre-attaquer. Le 11 avril au soir, le journaliste Romain Molina, suivi par l'émission L'After Foot sur RMC, ont dévoilé le contenu d'un mail envoyé par Julien Fournier, ancien directeur du football de l'OGC Nice, Dave Brailsford, directeur du football d'Ineos, propriétaire de l'équipe. Un club où se trouvait l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain l'an dernier et visiblement, il aurait tenu des propos qui, s'ils sont avérés, sont extrêmement graves.

"C'est une équipe de racailles où il n'y a que des noirs et dont la moitié est à la mosquée le vendredi. Il ne peut pas y avoir autant de noirs et de musulmans. Notre équipe ne me correspond pas", aurait notamment déclaré Christophe Galtier, lors d'un échange avec Julien Fournier. Des accusations particulièrement graves et l'entraîneur de 56 ans n'a pas tardé à réagir par la voix de son avocat. Ce dernier "conteste avec la plus grande fermeté" avoir tenu de tels propos et il annonce qu'il y aura des "poursuites judiciaires" à venir.

Daniel Riolo passablement énervé sur le plateau

De son côté, Daniel Riolo était l'invité d'Anne-Élisabeth Lemoine et de son équipe sur le plateau de C à vous, ce mercredi soir. Le compagnon de Géraldine Maillet affirme que le mail envoyé par Julien Fournier a bien été authentifié même s'il est impossible de savoir à l'heure actuelle si les propos rapportés sont véridiques. Une affaire qui fait beaucoup de bruit et d'après le journaliste, nombreuses sont les personnes qui connaissaient les agissements de Christophe Galtier. "J'entends des choses : 'On est content que ça sorte'. Ah ouai ? Alors nous on se fait insulter, on va se faire insulter, limite en diffamation, mais les gars, dites les choses à un moment donné", s'énerve Daniel Riolo.

Une affaire qui continue à faire beaucoup de bruit donc et si l'on en croit le journaliste de RMC Sport, les répercussions sont nombreuses et pas forcément très réjouissantes pour lui et ses équipes. De son côté, Christophe Galtier a été mis sous protection policière par le PSG après qu'il a reçu des milliers de messages de haine, ainsi que des menaces de mort.