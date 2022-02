"Papa va bien s'occuper de toi" : Rayane Bensetti annonce la mort de sa grand-mère

"C'est si dur de voir les gens qu'on aime partir et notre famille détruite de douleur..." : c'est en ces termes que Rayane Bensetti a pris la parole ce jeudi 24 février pour annoncer la mort de sa grand-mère. En légende d'un cliché de lui en train de l'embrasser sur la joue, l'acteur de 28 ans a fait part de toute la tristesse qu'il ressentait après la perte de celle qui s'est "battue comme une lionne" : "Vous savez parfois, derrière mon grand sourire se cache une énorme peine. Mais vous ne le saurez jamais sur le moment... Je vais m'occuper de ma maman, prier pour ma grand mère, ma famille et pour vous..." Rayane Bensetti a tenu à rappeler à quel point transmettre l'amour était important : "N'attendez pas de dire 'je t'aime' à vos proches, ne vous engueulez pas pour des bêtises, répandez de la joie et de la bonne humeur autour de vous. Je vais essayer d'appliquer ça et de rester positif même si la peine est très forte..." Rayane Bensetti a également eu une pensée pour son père : "Mamie ? Papa va bien s'occuper de toi, je te le promets. Je t'aime fort".