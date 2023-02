"Parlons d'autre chose !" : Patrick Chesnais embrouillé avec Valérie Karsenti pour d'étranges raisons...

Il arrive qu'au cinéma ou au théâtre, le courant ne passe pas. S'il est parfois possible de faire avec certaines mésententes, d'autres sont tout simplement irrémédiables. Il semble que cela soit le cas de la relation entre Patrick Chesnais et Valérie Karsenti. C'est en tout cas ce que l'on peut déduire des déclarations de l'acteur français de 76 ans faites ce jeudi 9 novembre. Invité du présentateur Jordan De Luxe dans l'émission Chez Jordan diffusée le matin sur C8, le comédien, qui a récemment reconnu être infidèle et a dévoilé un livre avec certains de ses regrets, s'est livré sans filtre.

L'animateur commence par lui demander qui serait "l'acteur ou l'actrice avec qui il ne pourrait jamais partir en vacances". Une question qui provoque un rire de la part de Patrick Chesnais, qui finit par répondre après une brève réflexion, plein d'aplomb : "Valérie Karsenti". Pour en savoir un peu plus sur le choix de cette actrice principalement connue pour son rôle de Liliane dans la série télévisée de M6 Scènes de ménages, l'hôte du programme rétorque : "Qu'est-ce qu'il s'est passé avec elle ?"

Je n'avais peut-être pas complètement raison...

Si dans un premier temps Patrick Chesnais répond qu'il "ne va pas en parler, ce n'est pas très intéressant", Jordan De Luxe lui demande "s'il s'est pris la tête avec elle" et l'acteur français décide d'en dévoiler davantage. "Oui un peu. Je n'avais peut-être pas complètement raison... Je déteste accuser les autres. J'essaie de répondre à votre question, qui est une question difficile. La réponse a été quand même assez honnête. J'aurais pu botter en touche", répond-t-il quelque peu agacé par l'insistance du présentateur. "Ce sont des histoires de mésentente sur un projet où on a travaillé ensemble", explique finalement Patrick Chesnais. "Bon aller, parlons d'autre chose", finit-il par déclarer pour clore le sujet.

Et cette brouille entre les deux comédiens semble assez récente puisqu'ils ont partagé en 2020 l'affiche de la pièce de théâtre Le Système Ribadier. Avant cela, ils s'étaient croisés lors du tournage de la première saison de la série télévisée Marjorie, en 2014.