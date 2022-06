Valerie Karsenti : Avec quelle star de Plus belle la vie est-elle en couple ?

Ce mercredi 8 juin 2022, France 2 diffuse le téléfilm La Fugue, l'occasion notamment de retrouver Valérie Karsenti au casting. Star de la série Scènes de ménage, la comédienne est une femme épanouie dans sa vie professionnelle mais aussi personnelle. Maman de deux enfants, elle est toujours en couple avec le papa qui n'est autre qu'un ex de Plus Belle La Vie. En effet, elle vit une idylle discrète avec le comédien François Feroleto, père de ses deux enfants, Léon, né en 2002, et Chaïm en 2006.

Le mari de celle qui incarne Liliane dans Scènes de ménages n'est autre que celui qui a joué le rôle de Bruno Basini, dans Plus Belle La Vie. Un personnage qui a marqué la série, qui prendra fin en novembre prochain, entre 2008 et 2009, lors de la diffusion de la saison 5. François Feroleto a brillamment incarné ce personnage torturé qui avait fini par partir en cavale, et que les fans n'ont probablement pas oublié. Il a aussi été vu au casting de PJ, série policière de France 2, en 2005. Pendant trois ans, il a joué le rôle de Maxime Lukas.

Acteur mais pas que

Valérie Karsenti et François Feroleto ont donc pour passion commune la comédie et se sont rencontrés alors qu'ils partageaient l'affiche du Prince Travesti, comme confié par l'acteur à Paris Match, en 2018. Le couple s'est retrouvé également à la télévision et notamment lorsque en tant que personnage secondaire, François Feroleto a fait une apparition dans Scènes de ménages. Non content de jouer la comédie, le compagnon de l'actrice que l'on retrouve dans La Fugue, ce mercredi 8 juin, est également propriétaire d'une crêperie, portant le doux nom de La Girafe, située dans les Hauts-de-Seine (92).