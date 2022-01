"Pas de chiens, pas de noirs, pas d'arabes" - Akhenaton (IAM) et sa famille victimes de racisme, il raconte

Plus discret que d'autres rappeurs français comme Joeystarr et Koolshen, Akhenaton se fait plutôt rare dans les médias. Leader du groupe culte des années 1990 IAM, le rappeur a toujours été plus connu par ses textes engagés que par ses coups d'éclats ou ses coups de gueule. Pourtant, certains choix ont pu, à une époque, faire quelques polémiques.

Invité dans la Face Katché, l'émission présentée par Manu Katché sur Yahoo!, il a notamment accepté d'aborder sa conversion à l'Islam, à 25 ans. Il a reconnu que sa décision était liée à "quelque chose de purement intellectuel" grâce aux livres lus et à la fréquentation de "gens principalement dans cette religion-là", qui ont pu le convaincre grâce à des discussions dont il assure garder "un bon souvenir".

Il a ensuite ajouté qu'il était "venu à l'Islam par le partage", la solidarité également, lui qui s'était mis à jeûner pour soutenir ses amis en plein ramadan. Un choix qui n'a pas toujours été compris, notamment par la famille de celui qui s'appelle en réalité Philippe Fragione. Son grand-père, par exemple, n'a jamais vraiment entendu qu'il veuille arrêter le jambon et le vin. Cependant, Akhenaton l'assure aujourd'hui, "il n'avait absolument pas de méchanceté là-dedans".

D'autres cas l'ont en revanche choqué. En effet, peu après son mariage avec Aïcha, la mère de ses trois enfants (Yanis, 26 ans, Inaya, 23 ans et Reyan, 21 ans), il a été confronté au racisme de certains promoteurs immobiliers qui n'hésitaient pas à écrire sur leurs annonces : "Pas de chiens, pas de noirs, pas d'arabes".

"Quand tu vois ta femme, tu regardes tes enfants et tu vois ça, tu te dis c'est chaud. Tu te dis c'est pas possible... Et on en est encore là", a-t-il regretté, assurant n'avoir connu la discrimination qu'après son mariage et sa conversion. Une prise de position forte de la part de l'un des rappeurs les plus connus en France, apprécié pour ses paroles engagées, notamment dans l'album L'Ecole du Micro d'Argent, sorti en 1997, ou pour son choix récent de ne pas se faire vacciner malgré un séjour à l'hôpital en raison de la Covid-19.