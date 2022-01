Akhenaton : Confidences sur son fils adepte de liasses de billets et de grosses voitures

L'été dernier, Akhenaton a inquiété les fans de rap suite à un problème de santé dû à la Covid-19. Il a depuis retrouvé le souffle et la scène, avec ses acolytes d'IAM. L'artiste a transmis sa passion pour la musique à son fils aîné Yanis, rappeur à l'image sulfureuse...

Akhenaton, Shurik'n et Kheops se sont entretenus avec Voici pour la sortie de leurs nouveaux vinyles. Les trois membres du groupe IAM ont parlé de l'omniprésente Covid-19 et ses vaccins, un peu de politique (Éric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle, avait qualifié le rap de "sous-culture d'analphabètes") et de leur famille. Kheops, le DJ du trio, est grand-père. Akhenaton, lui, regarde ses trois enfants grandir.

"Le plus jeune a 21 ans et - oh mon Dieu ! - il est en école de commerce. Il aimerait créer des boutiques ou une marque de vêtements. Ma fille a 24 ans et fait du design. Et le grand, 27 ans, c'est la musique", explique Akhenaton. C'est justement son fils aîné, Yanis (dit JMK$) qui joue avec les accessoires modernes du rappeur : liasses de billets, grillz et voitures de luxe.

"Je ne veux pas voir. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, se détache Akhenaton. Il est d'une culture rap qui vient après la nôtre. J'ai fumé des joints et je me suis rendu compte que ça ne servait à rien et même que ça me décevrait. Mais chacun son parcours."