"Pour la Parisienne que je suis" : Catherine Marchal dans "Meurtres en Béarn", ce qu'elle a trouvé dingue sur le tournage

Catherine Marchal est à retrouver ce samedi soir sur France 3, dans Meurtre en Béarn. Un téléfilm qui, comme son nom l'indique, se déroule dans le Béarn, au nord-ouest des Pyrénées. Et c'est bel et bien dans cette magnifique région que cette fiction a été tournée. Mais la comédienne et ses collègues n'ont pas eu le temps d'explorer les environs comme il se doit. "Nous avons tourné pendant 21 jours, de 6 heures à 20 heures", a-t-elle expliqué pour TV Grandes chaînes.

En revanche, ils sont parvenus, entre quelques scènes, à "profiter des paysages sur le tournage", et "notamment d'une bergerie avec la chaîne des Pyrénées face à nous", raconte-elle. "Nous mangions dans l'herbe avec les vaches qui venaient piquer nos sandwichs. Pour la Parisienne que je suis, c'était un truc dingue !", a-t-elle ajouté.

Nous sommes opposées

Dans ce film, l'ex-compagne d'Olivier Marchal, avec qui elle est toujours mariée et mère de quatre enfants (Léa, Zoé, Ninon et Basile, ndlr), donne la réplique à Isabel Otero. Cette dernière joue un rôle que Catherine Marchal aurait très bien pu s'approprier, comme elle l'a confié au magazine : "Nous aurions pu inverser nos personnages elle et moi. On nous a mis dans les rôles qui étaient les plus évidents car le public nous associe à ces personnalités, mais j'aurais pu incarner son personnage et inversement."

Elle a en également profité pour évoquer sa relation avec la maman d'Ana Girardot : "En dehors du sens de l'humour que l'on partage, nous sommes opposées. En revanche, nous avons l'instinct et l'intelligence de jeu. Cela n'a l'air de rien, mais quand ça ne se passe pas bien, ça nécessite beaucoup de discussion. Et moi ce n'est pas mon truc de parler pendant des heures. J'aime faire, et, avec Isabel, on fait !"



A noter que Catherine Marchal est également connue pour son rôle dans la série Ici tout commence, diffusée sur TF1. D'ailleurs, elle a révélé que prochainement, "son personnage va connaître une remise en question personnelle très profonde, que l'on peut tous avoir quand on a une vie professionnelle intense". Le suspense reste entier !