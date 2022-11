"Prends nous pour des cons !" : Camille Cerf payée pour aller à la Star Ac' ? Elle dévoile la vérité

Grande surprise pour les élèves de la Star Academy, et surtout pour Louis qui est un énorme fan : Camille Cerf a fait une apparition dans la quotidienne de l'émission le 23 novembre 2022. Un immense honneur pour l'ancienne reine de beauté qui a confié être une fan inconditionnelle de l'émission. "Hello tout le monde, je sais pas si vous avez regardé la quotidienne de la Star Academy mais c'est un peu un de mes rêves qui s'est réalisé. On peut dire que j'ai été dans la Star Academy", a-t-elle confié sur Instagram, très reconnaissante. Elle s'est en effet rendue au showcase organisé il y a quelques jours à Paris, évènement au cours duquel les quatre finalistes - Léa, Enola, Anisha et Louis - ont interprété pour la première fois leurs chansons originales devant un public.

Cible de critiques sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont pourtant pensé qu'il était impossible que Camille Cerf ait eu envie de venir à ce showcase, ni de rencontrer les candidats. Amusée par les commentaires, l'ancienne protégée de Sylvie Tellier a ainsi dévoilé plusieurs messages publiés sur Twitter concernant sa visite aux élèves de Dammarie-Les-Lys. "Camille Cerf : "Je suis venue exprès de Lille"... ouais prends nous pour des cons aussi", "J'ai rien contre Camille Cerf mais c'est quoi le rapport avec la chanson", "Camille Cerf a été payée pour venir ou bien elle est venue de son plein gré ?" peut-on lire dans la story de la compagne de Thé Fleury.

J'ai vraiment fait l'aller-retour !

Souhaitant remettre les pendules à l'heure, Camille Cerf a tenu à expliquer pourquoi elle s'est rendue auprès des élèves de la Star Academy. "C'est que je suis en relation avec Sony parce que je sais pas si vous vous souvenez j'avais contribué à un album de reprises de chansons du nord et donc c'était produit par Sony, et depuis régulièrement je vais sur des événements avec Sony comme par exemple le concert avec Harry Styles là dernièrement, et là quand ils ont vu que j'étais fan de la Star Ac' et qu'il y avait un showcase donc ils m'ont invitée, j'ai été prévenue un petit peu au dernier moment et donc j'ai vraiment fait l'aller-retour j'ai le train de Lille pour aller à Paris et rencontrer les élèves", a-t-elle confié en story Instagram. Un déplacement qu'elle n'a pas fait seule mais accompagnée de son amoureux, un voyage en TGV documenté dans sa story Instagram quelques heures avant le showcase.

Sûre d'elle, l'ancienne Miss France a ajouté : "Donc voilà c'est la vérité, je ne savais pas que ce serait une séance de dédicaces, qu'il y aurait une séquence dans la quotidienne". Qualifiant ce moment de très "sympa", elle a également confié que sa chouchou était jusque-là la candidate Léa. Mais après sa rencontre avec les quatre finalistes, Miss France 2015 a assuré avoir "beaucoup de difficultés à faire un choix".