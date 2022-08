"Qu'est-ce que je dois répondre à ça ?" : Nabilla choquée par une phrase de son fils Milann !

C'est en famille que Nabilla profite de ses vacances d'été. Avec son époux Thomas Vergara, leur aîné Milann (2 ans) et leur adorable petit Leyann né le 5 juin 2022, elle a filé direction la Turquie pour un séjour de luxe. Sur place, la jolie brune de 30 ans continue de partager quelques moments sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'elle publie une vidéo où elle échange avec son fils Milann... à propos de ses petites-amies !

Dans la soirée du mardi 2 août 2022, Nabilla se saisit de son compte Snapchat afin de publier des images. Dessus, elle se balade dans son superbe hôtel tout en portant son premier enfant dans les bras. "En direct avec mon amoureux", lance-t-elle toute heureuse. Et de questionner le jeune garçon devant la caméra : "Qui est ta petite copine ?" Milann donne alors le prénom d'une fillette. "C'est qui celle-ci encore ? Encore une nouvelle chérie ?", interroge la jeune maman. Alors que son fils répond par l'affirmative, Nabilla tient à lui rappeler qu'"on ne peut avoir qu'une seule girlfriend". C'est là que la discussion devient amusante ! "Non, plusieurs filles !", s'enthousiasme le jeune tombeur. "Non ! Parce qu'on a une seule femme dans sa vie. Regarde papa et maman", poursuit alors l'ancienne candidate de télé-réalité devenue business woman. Et de s'insurger de la réponse de son fils : "'J'aime beaucoup de petites-amies' ? Qu'est-ce que je dois répondre à ça ?"

Une scène bien rigolote qui prouve à quel point Milann peut amuser ses parents. Rappelons que le jeune garçon qui fêtera son 3e anniversaire en octobre prochain les épate aussi la plupart du temps. Tout récemment, alors qu'ils venaient d'arriver en vacances en Turquie, Nabilla et Thomas Vergara ont partagé ses prouesses de futur champion de natation. Car oui, à son âge, Milann sait déjà nager comme un grand ! "Milann est en train de franchir un cap. Il s'entraîne à nager. Il y arrive sans brassards et sans gilet", avait ainsi déclaré Thomas Vergara en légende d'une vidéo de son fils en train de nager, en apnée par moments. Un vrai poisson dans l'eau.