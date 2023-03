"Quel idiot" : Julien Courbet dénonce l'arnaque en direct d'un membre de son équipe

Julien Courbet est de retour cette semaine pour aider de nouvelles personnes victimes d'arnaques, dans Ça peut vous arriver (M6/RTL). Et entre deux dossiers, le présentateur de 58 ans n'hésite pas à être taquin avec son équipe. Les téléspectateurs en ont une fois de plus eu la preuve, ce lundi 27 mars 2023.

Depuis 2020, Julien Courbet est aux commandes de Ça peut vous arriver. Si à certains moments, la tension est au rendez-vous lors du programme à cause des affaires délicates qui y sont traitées, le public peut parfois assister à des scènes amusantes. Comme le jour où le présentateur s'est gentiment moqué du physique de l'un des membres de son équipe ou qu'il a révélé le surnom peu flatteur d'un autre. Et ce lundi 27 mars, c'est une autre personne qu'il a prise pour cible.

Aujourd'hui, Julien Courbet a notamment reçu sur le plateau un certain Cédric (52 ans). Le Parisien est prélevé 5000 euros au lieu de 1 400 euros par son assurance. Malgré ses preuves qu'il y a une erreur, rien ne change. Il a donc fait appel à l'animateur et son équipe pour lui venir en aide. "C'est arrivé à l'un de mes meilleurs potes. Le cas a été résolu. Il a écrit après avoir envoyé des courriers pendant un an et demi. On lui faisait payer des choses qu'il n'avaient pas demandées, sans signature", a révélé l'époux de Catherine. L'invité a ensuite expliqué son cas en détails, l'occasion d'apprendre que depuis décembre dernier, il n'a plus de nouvelles de l'assurance en question malgré ses réclamations.

Céline Collonge a ensuite expliqué qu'elle avait eu le service client de la société en question. On lui a demandé de parler directement à Cédric. "Et comme je ne l'ai pas directement sous la main Cédric, du coup je lui ai passé Bernard [Sabbah, négociateur de l'émission, NDLR]", a avoué la jeune femme. "Vous êtes en train de me dire, et là c'est grave ce qui est en train de se passer attention, que Bernard Sabbah est en train de se faire passer pour Cédric Chevrier ?", a donc demandé Julien Courbet. "C'est une usurpation d'identité, mais à fins utiles", a répondu la journaliste.

Julien Courbet moqueur

Quelques minutes plus tard, après avoir évoqué un autre cas, il est revenu sur celui de Cédric et a parlé de "Bernard Sabbah, qui est en train de monter la plus belle arnaque qui n'ait jamais existé sur M6". Le négociateur lui a annoncé qu'il allait lui passer l'homme qu'il avait au téléphone, car il était en train de craquer. Mais une fois en ligne avec le présentateur, aucune réponse. "Il est très loin Julien c'est pour ça, j'ai le même souci que vous. Il ne m'entend pas bien, mais répond à toutes mes questions", a alors précisé le négociateur. Une remarque qui a bien fait rire Julien Courbet. "Il parle au téléphone, il est près, qu'est-ce que vous me chantez. Bernard Sabbah est en train de nous expliquer que quand vous téléphonez à quelqu'un qui est à deux mètres, il vous entend, par contre si vous appelez en Australie, il faut parler fort pour qu'il entende. Mais quel idiot", s'est-il amusé.

Une séquence à ne pas louper.