"Quelques jours au paradis" : Damian Penaud, ses vacances de rêve aux Maldives avec la sublime Morgane

Damian Penaud a bien mérité quelques jours de repos ! Le rugbyman de 26 ans a encore réussi un Tournoi des 6 Nations de très haute volée, dans la droite lignée de celui de l'an dernier. L'ailier né à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) est l'un des joueurs phares du XV de France et le sélectionneur Fabien Galthié peut compter sur lui pour tout donner sur le terrain. Un atout sur lequel il mise à quelques mois de la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera en France et durant laquelle les Bleus tenteront de décrocher leur premier titre dans la compétition reine.

Le joueur de l'ASM Clermont est l'un des meilleurs à son poste et après un gros début d'année, il vient de s'offrir une parenthèse à deux avec sa compagne, Morgane Vernet. Le rugbyman partage sa vie avec la belle blonde depuis plusieurs années maintenant et les amoureux sont installés à Clermont-Ferrand où cette dernière exerce la profession de chirurgien-dentiste. Tout semble parfaitement se passer entre eux. En avril 2022, ils prenaient même la décision de se pacser, comme ils l'ont montré sur leurs réseaux sociaux. "Pour le meilleur et pour le rire", écrivait la jeune femme une fois unie avec son beau rugbyman.

Eau turquoise et maisons sur pilotis

Visiblement, tout va pour le mieux entre Damian Penaud et sa chérie, qui viennent de s'offrir des vacances de rêve dans l'un des plus beaux endroits de la planète, les Maldives. Sur son compte Instagram, Morgane Vernet a publié le 27 mars dernier de superbes clichés de leur voyage. "Quelques jours au paradis", écrit-elle en commentaire de la série de photos qu'elle a partagées avec ses abonnés. Au bord de la piscine, dans l'eau turquoise de l'océan indien ou dans un superbe village construit sur pilotis, les deux tourtereaux se sont offert des vacances de rêve à l'autre bout du monde. Visiblement très heureux de ce séjour en amoureux, le rugbyman n'a pas mis longtemps à commenter la publication. "Ah quand même", écrit-il en ajoutant deux emojis coeurs rouges.