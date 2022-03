"Qui est cette personne ?!" : Amélie Mauresmo ressort une photo dossier, avec lunettes et frange ratée

Quelques jours avant l'arrivée du printemps, Amelie Mauresmo a décidé de faire un petit brin de ménage chez elle pour occuper son week-end. L'occasion pour elle de retrouver de vieux trésors enfouis dans les cartons, et même quelques photos surprenantes. Le 12 mars 2022, la nouvelle directrice de Roland-Garros a ainsi partagé un étonnant cliché sur lequel elle apparaît très jeune, en train de jouer au tennis.

Un vestige de son adolescence sur lequel la sportive apparaît très à l'aise avec une raquette et possédant déjà un joli revers. Tout à fait "ravissante" avec une coupe courte, sa frange effilée et ses lunettes rondes, elle semble consciencieuse lorsqu'il s'agit de taper la balle. "Quand tu fais le tri dans tes vieilles photos... Qui est cette personne ?!" écrit avec dérision l'ancienne championne de Wimbledon et de l'Open d'Australie.

"C'est une championne je crois. Bon week-end Amelie", "Tellement bien de te voir", "La future numéro 1 mondiale", "C'est toi Amélie ! Avec déjà ce revers...", "Jolie photo souvenir", "La plus grande joueuse tricolore de l'air open", "Une très grande joueuse de tennis française", "Déjà le style magnifique de votre position et de votre revers tellement fort", peut-on lire en commentaires.

Grande fan de Yannick Noah, Amelie Mauresmo a commencé le tennis à l'âge de 4 ans. Après avoir joué au club de tennis de Bornel, dans l'Oise, puis à celui de Méru, la jeune fille avait atteint les demi-finales du tournoi des Petits As en 1993 avant d'intégrer le circuit junior. Au terme de cette saison, elle devenait championne du monde junior. Par la suite, la sportive a enchaîné les titres et les récompenses mondiales.