"Rien à foutre" : Le ton monte entre Julien Courbet et un intervenant, le présentateur perd patience

Depuis 2001, Julien Courbet est aux commandes de Ça peut vous arriver (RTL/M6). Avec des experts, il vient en aide à des personnes victimes d'arnaques. Et ce jeudi 30 mars, il a notamment parlé de l'affaire d'un certain Karim. Au moment de contacter l'homme au coeur du litige, le ton est quelque peu monté.

Karim est venu tout droit de Cagnes-sur-Mer pour exposer son gros problème. Le chauffeur poids lourd et son épouse ont fait le choix d'économiser et d'emprunter pour acheter une maison pour leur famille d'une valeur de 334 000 euros. Un logement qui se trouvait sur Leboncoin. Le couple a fait plusieurs visites et a été charmé par l'endroit qui était en "vente-location". "On a un bouquet initial, après on a une mensualité tous le mois et à la fin de cette mensualité, on est propriétaires", a expliqué le père de famille.

Fin juillet-début août, alors que son notaire était en vacances, le vendeur - qui souhaitait vendre rapidement son bien - lui a conseillé d'aller en agence pour faire le contrat. Il a su par la suite que la maison était en fait hypothéquée et que l'ancien propriétaire ne pouvait en réalité pas la vendre. Mais Karim lui avait déjà versé 38 000 euros en chèques. "Karim a été faire des chèques sans mettre l'ordre et du coup, ce n'est pas du tout parti dans l'achat de la maison. Et surtout il va découvrir que la maison, il ne pouvait pas la vendre", a précisé Julien Courbet. Son invité s'est donc fait avoir.

Un échange tendu

Le vendeur était en réalité multiplement endetté et s'est servi de l'argent pour sa famille et lui. Quand Karim a voulu le récupérer, le monsieur lui a fait savoir que tout avait été dépensé et qu'il ne pouvait pas le rembourser. "5000 euros que ce monsieur a encaissé directement. Il y a eu 10 000 euros versés à sa fille. 4 600 à l'agence pour les loyers impayés, 8 400 visiblement à sa conjointe et 10 000 euros à une autre personne à qui il devait de l'argent", a révélé une experte au moment de savoir où était parti l'argent.

Les négociateurs ont réussi à joindre l'homme en question en direct, un certain Michel. Julien Courbet lui a expliqué la situation. Le monsieur s'est dit tout aussi "plombé" que Karim car il devait rembourser des personnes. Puis, il a avoué qu'il avait demandé de l'argent à Karim pour régler ses dettes. "J'admire votre franchise", a répondu le présentateur. En revanche, l'ancien propriétaire a assuré qu'il avait payé l'hypothèque, une information niée par les experts en plateau. Et il a expliqué qu'il ne savait pas que Karim ne pourrait pas prendre possession de sa maison. "C'est un accident. Il fallait qu'il continue à payer", a-t-il martelé.

Agacé, Julien Courbet lui a demandé pour quelle raison il avait donné 10 000 euros à sa fille alors que seuls sa femme et lui étaient propriétaires. "Parce qu'elle m'avait prêté 10 000", a-t-il répondu. Et le mari de Catherine de poursuivre, toujours énervé : "Donc c'est bien ce que je vous dis. Vous avez pris l'argent de Karim pour essayer d'éponger les dettes que vous aviez. Donc dès le départ, vous saviez que vous étiez en train de faire une magouille."

Michel a assuré qu'il ne s'agissait pas d'une magouille et que c'est Karim qui n'a simplement pas souhaité continuer à payer. "Mais il n'avait pas le droit monsieur", a lancé Julien Courbet. Et de préciser que Karim allait attaquer sa fille en justice. Quand il a tenté de savoir son nom, le monsieur n'a pas souhaité répondre et il a fait savoir que seul un tribunal pouvait s'en occuper. "C'est ce qu'on dit quand on ne paie pas les gens. Nous aujourd'hui, Karim est venu témoigner. J'ai quand même le droit de faire mon émission monsieur", s'est-il énervé. Son interlocuteur a alors fait savoir qu'il n'en avait "rien à foutre" avant de raccrocher.