"Ses caprices pouvaient tourner à la fureur" : Révélations sur un célèbre animateur qui avait beaucoup d'ego

Depuis plus de 50 ans, Michel Drucker fait les beaux jours de la télévision française. Durant toutes ces années, il s'est aussi forgé des amitiés avec d'autres personnalités et notamment avec Pascal Sevran, lui aussi animateur télé pendant de nombreuses années. Si ce dernier est aujourd'hui décédé, le célèbre présentateur de Vivement Dimanche garde des souvenirs bien précis de l'homme qu'il a été. Dans son livre son livre intitulé De la lumière à l'oubli et paru en octobre 2013 aux éditions Robert Laffont, il se souvient d'un homme très drôle mais aussi caractériel...

Toujours très professionnel tout au long de sa carrière, Pascal Sevran a cependant fini par prendre la grosse tête. "Deux septennats dans le cercle du monarque avec le soutien populaire et un talent évident fortifient l'ego", assure le mari de Dany Saval dans son ouvrage. Plus ses responsabilités ont grandi, plus Pascal Sevran a sombré dans la prétention et les caprices. "Il est devenu plus important encore qu'on ne l'a cru. Un moment Jack Lang le chargea même d'une mission officielle pour la défense de la chanson française. Il savourait cette responsabilité sans perdre sa liberté" raconte-t-il.

Rire des autres et de soi ne s'est jamais éteint chez lui...

Malgré son caractère bien trempé, Pascal Sevran a gardé son humour décapant tout au long de sa vie. Une qualité indéniable que Michel Drucker a toujours appréciée et même admirée. "J'en arrive à sa qualité première à mes yeux : d'un bout à l'autre de sa vie, Pascal Sevran a préféré l'humour à tout. Le grand mot est lâché, celui qui vous protège le mieux du pouvoir et des vanités : dérision et autodérision. Pascal avait du caractère, bon et mauvais, ses caprices pouvaient tourner à la fureur, mais jamais assez pour briser son humour. Rire des autres et de soi ne s'est jamais éteint chez lui...", explique-t-il.

Jusqu'en 2008, année où l'animateur s'est finalement éteint, Michel Drucker et lui ont entretenu une belle amitié. "Pascal était mon ami. Il n'avait rien oublié de la brève période où je lui avais fait gagner un peu mieux sa vie quand il en avait encore besoin", conclut-il avec nostalgie.