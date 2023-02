"Seule sans toi..." : Cri d'amour de Laura Smet à son papa Johnny Hallyday, elle partage une sublime photo

Pour une petite fille et plus tard pour une femme, le regard d'un père est inestimable. Contrairement aux autres hommes de sa vie, celui du papa a un parfum d'éternité et reflète toute la bienveillance, le respect, et l'amour inconditionnel qu'il ressent pour sa précieuse petite fille. Orpheline de père depuis le 5 décembre 2017, Laura Smet connaît bien cette peine de ne plus avoir ce regard unique et cette présence rassurante et protectrice à ses côtés.

Le 25 février 2023, la fille du Taulier a souhaité rendre hommage au premier homme de sa vie en partageant un cliché en noir et blanc du passé où Johnny Hallyday apparaît très chic, sûrement dans les rues de Paris. Habillé avec un long manteau en laine noir, un jean et des derbies vernies, le rockeur a une classe intemporelle. "Seule sans toi", écrit avec tristesse Laura Smet, ajoutant un coeur noir çà sa publication.

"Il veille sur vous", "Magnifique photo Laura j'espère que tu vas bien ainsi que toute ta petite famille", "Il était classe", "Vous lui ressemblez énormément", "Il est sublime comme toi ma Chérie", "Johnny forever", "Belle photo, on ne l'oubliera jamais", "Il manque tellement", peut-on lire en commentaires.