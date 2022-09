Laura Smet n'aime plus Paris et ne s'en cache pas : son explication douloureuse

Pas de doute : Laura Smet a hérité de la fibre artistique de ses célèbres parents. Fille de Nathalie Baye et du regretté Johnny Hallyday, la maman de 38 ans cumule les merveilleux projets. Le prochain ? La pièce Le principe d'incertitude dans laquelle elle donnera la réplique à Jean-Pierre Darroussin. Elle interprète Georgie, une Américaine un peu déjantée : "Elle parle des choses qu'elle vit, elle se présente sans filtre, sans s'enrober dans un joli papier pour faire comme si tout allait bien" confie la comédienne aux Echos Week-end.

Laura Smet est un peu comme son personnage, finalement. L'actrice, longtemps installée à Paris pour les besoins de sa carrière et pour être auprès des siens, commence à étouffer au coeur de la capitale. A l'image de Thomas Dutronc dans sa chanson, Laura n'aime plus Paris et ne s'en cache pas : "J'ai souvent l'impression d'avoir une couche de poussière sur moi, raconte-t-elle. Depuis que mon père est mort, je n'aime plus Paris, je ne sais pas à quoi c'est dû, elle me rend triste cette ville."

La mort de Johnny Hallyday avait bouleversé la France et ses innombrables fans. Le jour de l'hommage national avait été le théâtre d'un immense cortège descendu sur les Champs-Elysées avant une messe organisée en l'église de la Madeleine. Des instants poignants auxquels avait évidemment participé Laura Smet. Se rappeler cette triste période à chaque passage sur la plus belle avenue du monde constitue peut-être l'une des raisons qui lui donne envie de prendre le large.

Mais heureusement pour elle, Laura Smet a trouvé son havre de paix : "J'ai une maison dans le Sud-Ouest, j'ai la chance de pouvoir partir dès que je peux avec ma petite famille, c'est un luxe énorme." D'autant plus que cette région est aussi synonyme d'heureux souvenirs. Le 15 juin 2019, date symbolique puisqu'anniversaire de Johnny Hallyday, Laura Smet épousait religieusement Raphaël Lancret-Javal. Un bonheur couronné par l'arrivée d'un petit Léo, bientôt 2 ans, prénom choisi en hommage à Johnny.