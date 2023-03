"Si j'y étais resté..." : Loup-Denis Elion très direct sur son départ de Scènes de ménages et sa relation avec Audrey Lamy

Révélé dans Scènes de ménages, la série humoristique phare de M6, Loup-Denis Elion a campé le rôle de Cédric pendant près de dix ans (de 2009 à 2018) ! Avec son acolyte Audrey Lamy, qui jouait le rôle de sa femme Marion, il a formé l'un des couples les plus drôles de la série. Malgré le succès perdurant, il décide pourtant de tirer sa révérence en 2017, en même temps que sa partenaire. Interrogé par nos confrères de Télé-Loisirs ce mardi 14 mars 2023, le comédien a affirmé qu'il n'avait pas le moindre regret concernant son départ.

Il faut dire qu'après dix longues années à camper le même rôle, Loup-Denis Elion a eu peur d'être trop "enfermé". Un mauvais pressentiment qui l'a poussé à prendre une décision radicale. "Je n'étais pas inquiet, d'ailleurs j'ai enchaîné avec la série Clem. Si j'y étais resté, ça aurait été plus compliqué. Je pense que j'ai bien fait de partir, car ça a marché, la preuve en est...", a-t-il expliqué. Depuis son départ, Loup-Denis Elion n'a en effet pas chômé. Il a fait des apparitions dans plusieurs autres séries telles que Alice Nevers, Pour Sarah, Réunions, Clem et Année Zéro. Il s'est également illustré dans divers téléfilms, dont Maman a disparu qui doit être diffusé ce soir sur France 3.

On s'est tellement éclatés !

Concernant sa relation avec Audrey Lamy, il semble que Loup-Denis Elion soit toujours en contact avec la jolie blonde. Très proches, les deux comédiens ont toujours eu de bonnes relations et sont donc restés amis, d'autant plus qu'ils ont quitté la série en même temps. "On s'appelle, on se voit, on boit des cafés...", a-t-il raconté.

Toutefois, s'il nourrit un seul regret, c'est celui de ne plus pouvoir partager l'affiche avec son amie. Avec honnêteté, il a avoué que leurs moments de complicité lui manquait beaucoup. "Le rapport qu'on avait avec Audrey était tellement fusionnel ! On a tellement ri, on s'est tellement éclatés. Ces moments de partage me manquent un peu...", a-t-il conclu.

De son côté, Audrey Lamy enchaîne les succès au cinéma, avec notamment Ma reum, Nicky Larson et le Parfum de Cupidon, Rebelles, Le Trésor du Petit Nicolas, La Brigade et Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu.