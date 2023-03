"Si t'es face à des co*s..." : Leïla Bekhti, le conseil de son mari Tahar Rahim quand elle s'est sentie humiliée

La vie de Leïla Bekhti a basculé quand elle a joué dans Un prophète. Parce qu'elle a travaillé pour le grandJacques Audiard et parce qu'elle y a fait la rencontre d'un certain Tahar Rahim, qui décrochera pas un, mais deux César pour sa performance. Aujourd'hui, ils forment un couple glamour et parents de trois enfants. Très discrets sur les tapis rouges - ils ont même évité de poser ensemble lors des César -, ils acceptent néanmoins parfois de faire des confidences sur leur histoire d'amour. C'était le cas dans l'émission En aparté sur Canal+ le 24 février dernier.

Bientôt à l'affiche du drame Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, Leïla Bekhti a joué le jeu de l'interview en toute sincérité pour Nathalie Lévy dans En Aparté. La comédienne qui fête ses 39 ans ce 6 mars n'a pas pu échapper aux questions sur son célèbre mari, mais c'est avec pudeur et passion qu'elle parle de lui. Elle choisit en effet un souvenir où il a montré sa bienveillance envers elle pour que l'on mesure ce qu'il représente pour elle.

Tahar Rahim guide Leïla Bekhti, sur la vie avec un grand V mais aussi pour le cinéma avec un beau C. "Quand j'ai commencé, je me souviens avoir été à un dîner, on parlait de Pialat je crois, et je n'avais pas vu les films de Pialat. Quelqu'un à table m'a dit 'mais quoi, tu n'as pas vu les films de Pialat ?' C'était hyper humiliant. Et puis j'ai commencé à mentir. Je disais que j'avais vu tel film de Cassavettes", commence par dire Leïla Bekhti.

Ça a été merveilleux

Quand elle rencontre Tahar Rahim, celle qui a débuté dans Sheitan voit un autre type de réaction face à ses chefs d'oeuvre qu'elle n'a pas vus. Devant lui, pas besoin de mentir pour ne pas se sentir honteuse : "Il a pris son casque de scooter, il m'a donné le mien et m'a dit : 'Viens on va à la Fnac.' On a acheté plein de DVD. Il m'a dit 'C'est ça les grands films, on les regarde plusieurs fois. On va les regarder ensemble et tu vas plus mentir'. Et si tu es face à des cons qui t'humilient, s'ils n'ont pas l'intelligence et la gentillesse [de t'inviter à les voir]...' Ça, ça a été merveilleux."

Deux acteurs passionnés par leur art mais qui ont mis de côté de leur métier pour leur famille. C'est ainsi que Tahar Rahim avait décidé de faire une pause de quelques mois dans sa carrière en Amérique où il fait des éclats comme avec Le Serpent et bientôt dans Extrapolations avec Meryl Streep et Marion Cotillard pour rester auprès de son épouse et leurs trois enfants.