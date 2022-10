"Si tu rentres pas..." : Ce jour où Charlotte de Turckheim a failli voir Interpol débarquer chez elle !

En l'invitant dans sa nouvelle émission, Un Dimanche à la campagne, Fréderic Lopez a fait un carton : au niveau des anecdotes, Charlotte de Turckheim est imbattable ! Multi-facette, la sexagénaire a tout testé dans sa vie professionnelle, elle qui a été humoriste, chanteuse, actrice et même autrice. Mais pour une fois, c'est sur sa vie personnelle qu'elle a accepté de se confier, encouragée par l'animateur qui a commencé une anecdote complètement folle : à 17 ans, elle a failli voir débarquer Interpol chez elle !

Il faut dire qu'à ce moment-là, la jeune femme est en Colombie, chez une amie. "Quand j'ai passé mon bac, je suis invitée par une copine de classe qui était Colombienne et retournait dans son pays. Elle vivait avec sa soeur et une duegne, une vraie dame qui te surveille. Pas le droit de sortir, rien le droit de faire...", commence-t-elle, sous les yeux écarquillés des autres invités, Barbara Schulz et Big Flo et Oli.

"Sauf que moi, entre temps, évidemment, elle m'a présenté ses cousins, et les copains des cousins. Et je suis tombée amoureuse d'un colombien, Juan Carlos", continue-t-elle, presque émue au souvenir de ce garçon qui a causé quelques frayeurs à sa famille. "Au lieu de rester 15 jours, je prolongeais, je prolongeais mon voyage. Et un jour, ma mère appelle la mère de cette fille pour demander à me parler et elle lui a dit : 'ah non mais votre fille est partie depuis longtemps avec un mec, je crois qu'il deale. Moi je connais tout le monde à Bogota et il doit être dealer de drogue ou quelque chose comme ça, il doit appartenir à un cartel'. T'imagine la tête de ma famille ?", se souvient-elle avec humour.

Une situation que ses parents n'ont pas laissé passer : "Un jour je reçois un télégramme, avec écrit : 'Si tu rentres pas, Interpol viendra te chercher'. Mais mon père, qui avait déjà le truc du voyage en lui a dit 'Non, moi je vais aller la chercher'". Arnaud de Turckheim, mort il y a quatre ans, a alors fait le voyage jusqu'en Colombie : "Je lui ai présenté mon copain et ils se sont super bien entendu. Mon père a dit du coup 'C'est con, on est en Colombie, on va un peu visiter. Donc on est partis à Carthagène, à Medellin...'", conclut-elle sous les rires de ses camarades. A-t-elle confié cette histoire à ses filles, Julia (37 ans), Clara (34 ans) et Johanna (31 ans) ? Pas si sûr !