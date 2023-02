"T'as tué son frère..." : Shanna Kress et le choix "le plus atroce de son existence", les terribles messages qu'elle reçoit

En novembre 2022, Shanna Kress et Jonathan Matijas ont eu le grand bonheur d'accueillir leur premier enfant, un petit garçon qu'ils ont choisi de prénommer Loüka. Le couple n'avait bien sûr pas tardé à annoncer la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Et depuis, ils partagent tout de leur nouveau quotidien, jusqu'à évoquer leur vie sexuelle très bouleversée par l'arrivée de bébé. Il faut dire qu'aucun sujet n'est tabou pour les anciens candidats de télé-réalité.

Pour preuve, Shanna et Jonathan avaient été d'une grande transparence lorsque, pendant la grossesse, ils avaient découvert attendre des jumeaux. Et surtout que l'un d'entre eux était atteint de trisomie 21. Les amoureux avaient alors pris la décision d'arrêter son petit coeur. "Celui qui est parti était un petit garçon", avait confié la jolie brune dans une vidéo postée sur YouTube. Jonathan Matijas, lui, avait révélé le prénom de ce bébé : Christopher. "C'est mon deuxième prénom", avait-il précisé.

Je n'arrive plus à accepter que vous puissiez aller si loin

Malheureusement, cette décision n'a pas plu à tout le monde et, encore aujourd'hui, Shanna et Jonathan reçoivent des commentaires très déplacés. Après avoir partagé une vidéo sur TikTok où il demande de l'aide pour endormir son fils, Jonathan s'est par exemple retrouvé face au message suivant : "T'as tué son frère, tu peux bien faire pareil avec lui". Des mots très violents qu'il n'a pas pu laisser passer.

Alors, en story Instagram, le jeune homme a pris la parole. "Je ne reviendrais pas sur la période la plus difficile de notre vie, sur le choix le plus atroce de notre existence. Je tiens seulement à vous rappeler qu'aujourd'hui, nous avons un fils que nous aimons plus que tout et qui mérite qu'on lui donne toute notre énergie, laquelle ne devrait pas être usée par des commentaires haineux comme les vôtres. Même si vous n'étiez pas d'accord avec nous, n'oubliez pas que cette décision concerne ma famille, pas la vôtre, la nôtre ! Et j'accepte que nous ne soyons pas tous d'accord sur tout mais je n'arrive plus à accepter que vous puissiez aller si loin !", a-t-il déclaré, espérant que cela "dissuade" les haters de continuer à lui envoyer d'horribles messages.