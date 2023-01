"Tout ça était prémédité" : Jean-Michel Jarre amoureux de la belle Gong Li, ses rares confidences

Depuis leur rencontre en 2016 lors d'un concert, ils sont ultra-discrets : Jean-Michel Jarre, précurseur de la musique électronique mondiale, et Gong Li, l'une des actrices chinoises les plus connues, vivent une belle histoire d'amour entre leurs deux pays, loin des médias et des photographes. Ce qui n'a pas empêché le musicien de 74 ans de faire quelques confidences ce dimanche sur leur rencontre qui, pour lui, était "préméditée"...

"Je me suis toujours demandé quel était mon lien avec la Chine. J'ai été appelé par ce pays. J'y suis retourné pour faire ce concert dans la Cité interdite, a-t-il commencé lors de l'émission Vivement Dimanche, diffusée ce dimanche 15 janvier, avant de raconter son évidente attirance pour la comédienne de 57 ans : Gong Li est la première actrice chinoise, et même asiatique, à avoir fait connaître le cinéma asiatique et chinois au reste du monde. J'ai compris quand on s'est rencontrés que tout ça était prémédité."

Pour rappel, le couple n'a officialisé qu'en 2019 lors d'un dîner à l'Elysée mais vit sa belle histoire depuis le concert de sa tournée Electronica du musicien, pendant laquelle ils se sont rencontrés. Pour autant, aucun des deux n'a profité de ces six ans pour apprendre la langue de l'autre. Alors que Michel Drucker a fini par demander au musicien s'il parlait chinois, la réponse ne s'est pas fait attendre : "Pas du tout". "C'est trop tard, trop compliqué", a-t-il notamment confié, avant de confirmer que sa compagne, la femme du "reste de sa vie" ne parlait pas français non plus... à part "un peu de lyonnais" !

Vie privée et carrière bien remplies !

Une belle histoire qui dure depuis six ans, donc, et qui fait briller la vie privée de Jean-Michel Jarre, déjà embellie par la présence de ses deux enfants Emilie (née d'une première union) et David (dont la mère est l'actrice Charlotte Rampling), prestidigitateur venu étaler ses talents en magie sur le plateau de Vivement Dimanche devant son père.

Et tout ça se conjugue à une carrière brillante, qu'il n'est pas prêt d'arrêter : en 2022, le musicien de génie a sorti un nouvel album, Oxymore, acclamé par la critique. Rendant hommage au compositeur Pierre Henry, il avait montré une nouvelle fois le talent de l'artiste, toujours précurseur et qui sait s'entourer des plus grands : pour l'un des morceaux, il avait pu s'entourer de Martin Gore, de Depeche Mode.