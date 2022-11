"Tout dans la démesure !" : Jessica Thivenin choque avec sa dernière vidéo, les critiques fusent

Au début de l'année 2018, Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont opéré de grands changements dans leur vie. Le couple annonçait leur déménagement à Dubaï, où déjà plusieurs influenceurs et candidats de télé-réalité avaient posé leurs valises. Aussitôt installés dans ce pays des Emirats arabes-unis que les tourtereaux se passaient la bague au doigt quelques jours avant les fêtes de Noël. Depuis, ils s'y sont construits une belle et confortable vie au sein d'une maison exceptionnelle où ils élèvent leurs deux enfants, Maylone (3 ans) et Leewane (1 an).

Très présentes sur leurs réseaux sociaux, les stars de l'émission Les Marseillais y partagent presque sans interruption leur quotidien. C'est donc tout naturellement que Jessica Thivenin s'est emparée de son compte Instagram pour y poster une vidéo à travers laquelle elle fait une visite de sa maison totalement transformée. En effet, la jolie blonde qui a eu recours à beaucoup de chirurgie esthétique a décidé de dévoiler sa décoration pour Noël. "Vous en pensez quoi ?", a-t-elle demandé à ses millions d'abonnés. Malheureusement, les réactions ne furent pas toutes positives.

Les internautes outrés

Beaucoup d'internautes ont notamment pointé du doigt ses goûts de luxe et son appétence pour "la démesure". Et pour cause, Jessica Thivenin a apparemment eu besoin de mettre huit sapins de Noël et des lumières partout chez elle. "Tout dans la démesure ! C'est sûr, sous 40 degrés avec la clim à fond, ça doit avoir son charme...", "C'est beaucoup trop, ce n'est pas joli, on dirait un magasin, ça fait glacial avec ce sol en marbre, je n'aime pas du tout", "8 sapins dans une maison, sérieusement ?", "Je trouve ça moche d'exposer votre luxe, tout le monde n'a pas les moyens et vous vous êtes heureux de le faire voir", "A Dubai apparemment ils s'en branlent des économies d'énergie, réchauffement climatique...", "Quand je pense à tous les petits enfants, qui n'ont rien pour Noël. De voir tout cela, ça me rend triste", a-t-on déploré en commentaires.

D'autres en revanche ont préféré saluer les goûts et le sens de la mise en scène de Jessica. "Je n'aurais jamais mais absolument jamais les moyens de faire ça, mais je trouve ça magnifique et voilà ils ont la chance de pouvoir le faire donc ils le font !", "Franchement félicitations pour ton travail Jess", "Vous êtes juste des jaloux, si vous aviez les mêmes moyens vous feriez exactement la même chose. Si vous n'aimez pas, vous ne suivez pas, c'est aussi simple que ça !", "Digne d'un film de Noël. Au top comme toujours", a-t-on pu lire.