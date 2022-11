Jessica Thivenin changée par la chirurgie esthétique : une photo du passé refait surface, elle est méconnaissable !

En 2015, le grand public faisait la connaissance de Jessica Thivenin. À l'époque, la jeune candidate débarquait dans le programme Les Marseillais pour la première fois, sans se douter que cela lui permettrait de devenir une influenceuse à succès avec les années. Et à ses débuts, elle était physiquement très différente car avec le temps, elle a succombé plus d'une fois à l'appel du bistouri. Chose que la maman de deux enfants (Maylone, 2 ans et demi et Leewane, 1 an) a toujours pleinement assumé. "Je me sens bien. J'ai fait plein d'opérations. Oui, c'est vrai, j'ai fait de la chirurgie esthétique. Je ne l'ai jamais caché", avait-elle confié lors d'une interview pour Voici.fr.

Lors de cet entretien, elle n'hésitait d'ailleurs pas à lister toutes ses interventions. "La première opération que j'ai faite, c'était mes seins. Je n'avais pas de tétés, j'étais toute plate. J'étais grande et fine, une planche à repasser. (...) Quand j'ai fait ma première télé-réalité et que j'ai remporté mes petits sous, forcément j'avais envie d'enlever ce complexe. Je l'ai fait et je ne regrette pas", avait-elle commencé par expliquer. Et de continuer : "J'ai tout refait, de la tête aux pieds ! (...) J'ai un implant dans le menton, deux dans les fesses, deux dans les seins. Autant vous dire que le jour où je ne serai plus sur cette Terre, il ne va rester que du plastique".

Cette photo, elle me tue !

Désormais satisfaite de son nouveau physique, Jessica Thivenin garde tout de même beaucoup d'autodérision sur son passé. Sur Snapchat, vendredi 18 novembre, elle a d'ailleurs partagé une photo d'elle datant de ses débuts à la télé, lorsqu'elle n'avait rien à voir !

En effet, sur l'image, la femme de Thibault Garcia n'avait pas encore retouché à son visage, même sa poitrine n'avait semble-t-il pas encore été refaite et ses cheveux étaient d'un blond platine. S'il est presque difficile de la reconnaitre, Jessica Thivenin préfère ironiser sur le sujet. "Cette photo, elle me tue. Moi, avoir fait de la chirurgie ? Non, jamais", a-t-elle légendé. (Voir notre diaporama). Une manière parfaite pour elle de contrer les critiques.