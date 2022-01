"Trop tard, je me barre" : Une chroniqueuse de TPMP prête à quitter l'émission, explications en direct

Ces deux dernières semaines, Kelly Vedovelli était absente de Touche pas à mon poste (C8). Mais les fans de la chroniqueuse ont eu le bonheur de la retrouver lundi 17 janvier 2022 et elle était en forme. La belle blonde de 31 ans a profité de son retour pour faire une annonce fracassante.

Gros début de semaine pour Cyril Hanouna et son équipe. Le présentateur de 47 ans a notamment reçu Michel Boujenah sur son plateau et a invité tous les chroniqueurs à se présenter. Au moment de parler, Kelly Vedovelli en a profité pour passer un message. Après que son boss lui a demandé si elle allait bien, la jeune femme a répondu : "Je suis ravie d'être de retour. Je suis une chroniqueuse en soif de vaincre et de travail. On ne me propose pas grand-chose sur cette chaine, donc je vais peut-être me barrer."

Tout aussi amusé que surpris, Cyril Hanouna lui a promis qu'il allait lui trouver quelque chose sur C8. "Ah non, mais c'est trop tard, je me barre ! Je suis une grosse rageuse. Vous avez tout donné à tout le monde, je ne prends pas les restes", a-t-elle donc répliqué. Mais quand Baba lui a demandé si elle était intéressée pour présenter la météo, elle a tout de suite répondu que cela lui plairait beaucoup. Géraldine Maillet a vite réagi en expliquant qu'elle méritait plus, comme un rôle dans une série ou un film. Le papa de Lino (9 ans) et Bianca (10 ans) en a donc profité pour rappeler qu'elle avait passé "avec brio" le casting pour le reboot de la série Les filles d'à côté. "Elle a été prise au casting", a-t-il précisé, une information confirmée par la principale intéressée. Voyant la tournure que prenait la conversation, elle a ensuite vite précisé qu'elle ce qu'elle avait dit précédemment était une blague. Pas sûr pour autant qu'elle aurait été contre un peu plus de responsabilités dans ce programme où elle apparaît de moins en moins présente.

Rappelons que Kelly Vedovelli avait rejoint l'équipe de Touche pas à mon poste en 2017. Au départ, elle assurait le rôle de Djette, mais ne manquait toutefois pas de donner son avis de temps en temps. Elle a fini par délaisser son matériel musical pour venir autour de la table des chroniqueurs. Sa personnalité affirmée et ses avis parfois bien tranchés ont rapidement séduit.