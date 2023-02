"Tu devrais avoir honte !!!" : Laure Boulleau dévoile au grand jour les messages de haine qu'elle reçoit

On le sait, les réseaux sociaux ont changé beaucoup de choses dans nos vies, parfois pour le meilleur, mais également pour le pire et ce n'est pas Laure Boulleau qui dira le contraire. Ancienne star de l'équipe de France, la sportive de 36 ans est rapidement devenue la coqueluche des amateurs de football et après une carrière bien remplie, elle a décidé de se reconvertir en devenant consultante à la télévision. Depuis plusieurs années maintenant, la jolie blonde fait partie des experts du Canal football club, l'émission de Canal+, animée par Hervé Mathoux. Une exposition qui lui a permis de devenir très populaire dans les médias, mais également sur les réseaux sociaux.

Aujourd'hui, Laure Boulleau compte près de 740 000 abonnés sur Instagram et elle aime partager des moments de vie avec ses fans. Adepte de voyage, elle était récemment dans les montagnes saoudiennes pour un séjour très sportif qui l'a poussée dans ses derniers retranchements. De beaux moments de vie, mais en ce 9 février, la championne n'était pas vraiment d'humeur à rire et elle a décidé de pousser un coup de gueule contre les anonymes qui lui envoient des messages de haine sur les réseaux sociaux. Dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), la native de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), elle a partagé le message qu'elle a reçu et sur lequel on peut lire "Grosse ch*enne de Laure Boulleau".

J'en reçois quelques-unes comme ça, tous les jours !!!

Un message de haine totalement gratuit et une façon pour l'ancienne joueuse d'alerter sur ce phénomène bien trop fréquent. "J'en reçois quelques-unes comme ça, tous les jours !!! De temps en temps, j'aime bien le montrer pour rappeler le danger des réseaux sociaux et la bêtise de ces personnes", lâche-t-elle, à la fois énervée et lassée par ces attitudes déplorables, avant de conclure : "Tu devrais avoir honte !!!"

Victime d'attaques haineuses sur les réseaux sociaux, Laure Boulleau n'est pas la première à en parler. La journaliste Carine Galli le fait également, affichant les terribles messages qu'elle peut recevoir de la part de personnes qu'elle ne connaît même pas.