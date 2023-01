Laure Boulleau en pleine épreuve dans les montagnes saoudiennes, elle s'en sort au "mental"

Laure Boulleau aime voyager et elle a la chance de pouvoir souvent le faire grâce à son métier. Ancienne joueuse de football de très haut niveau et cadre de l'équipe de France, elle a parfaitement su rebondir en devenant une consultante très appréciée et très populaire auprès des amateurs de football. Officiant actuellement pour Canal+ dans son émission dominicale consacrée au championnat de France, cela lui laisse pas mal de temps pour explorer le monde. L'été dernier, la jolie blonde de 36 ans est tombée amoureuse des îles Baléares et elle y a passé plusieurs séjours.

Durant la Coupe du monde, elle a eu la chance de se rendre au Qatar pour assister à plusieurs matchs de la compétition et visiblement, ça lui a donné l'envie de découvrir cette région du monde. Très active sur Instagram et suivie par plus de 740 000 abonnés, Laure Boulleau vient de publier une série de photos en direct d'Arabie saoudite, où elle s'est rendue. L'ancienne joueuse a eu la chance de visiter la ville de Rijal Almaa, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2015. Un "petit village trop mignon, au coeur des montagnes, 900 ans d'histoire", souligne-t-elle sur une photo. L'occasion pour elle de pratiquer un sport qui lui est moins familier que le foot puisqu'elle a fait une grande balade en vélo, mais dans des conditions extrêmes. "Activité... CYCLISME. À 2700 mètres d'altitude", écrit-elle (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Une sortie à vélo très éprouvante

Une sortie qui s'annonçait compliquée pour Laure Boulleau, qui a demandé à ses abonnées comment elle allait terminer ce tour en vélo. Si l'activité a été particulièrement éprouvante, elle a puisé dans ses ressources pour terminer. "Au mental évidemment ! Je ne lâche jamais !!", assure-t-elle avant de concéder qu'elle était "dans le dur". Des vacances dépaysantes pour la collègue de travail d'Hervé Mathoux, qui a même eu la chance de croiser des singes dans les montagnes d'Arabie saoudite. Elle a également pu faire quelques jongles, elle qui ne part jamais sans un ballon de foot dans ses bagages !

Un très beau moment pour Laure Boulleau, qui se souviendra longtemps de cette superbe expérience.