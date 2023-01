Laure Boulleau sublime, mais excédée par l'attitude d'Hervé Mathoux : le journaliste tape "l'incruste" et ruine ses photos

Après un mois de Coupe du monde où elle a pu se reposer et où elle a eu la chance d'assister à plusieurs matchs de l'équipe de France, Laure Boulleau a pu reprendre son activité de consultante à la télévision. Présente tous les week-ends sur le plateau du Canal Football Club au côté de Laurent Paganelli, l'ancienne joueuse de 36 ans fait partie des cadres de l'émission de Canal+, présentée par l'animateur et journaliste Hervé Mathoux. Très active sur les réseaux sociaux où elle est suivie par plus de 740 000 abonnés, la jolie blonde aime bien partager des moments de vie, notamment lors de ses vacances, qu'elle aime bien passer dans les îles Baléares ces derniers temps.

Particulièrement en beauté pour l'émission du dimanche 8 janvier avec de longues cuissardes noires et une belle robe de la même couleur, Laure Boulleau avait l'air très heureuse de son retour sur le plateau. "Reprise hier et ça fait du bien", écrit-elle sur une première photo (tous les clichés sont à retrouver dans le diaporama). Ensuite, la grande copine de Christina Milian tente de prendre des photos d'elle, mais un élément perturbateur se balade à l'arrière. "Hervé Mathoux, l'incruste", rigole-t-elle sur une première tentative. Elle tente une seconde prise, mais rebelote puisque l'on voit encore le présentateur en arrière-plan. "Mais une incruste du début à la fin", poursuit-elle en commentaire, toujours sur le ton de l'humour.

Hervé Mathoux taquin, Laure Boulleau enrage !

Comme dit l'adage, jamais deux sans trois et Laure Boulleau essaye donc de prendre un joli cliché d'elle devant le plateau avant la fin de l'émission, mais une fois encore Hervé Mathoux passe derrière elle et ruine complètement sa photo. "Mais c'est incroyable !!!", désespère l'ancienne joueuse de l'équipe de France.

Une petite blague qui montre bien que les deux collègues de travail s'entendent à merveille, sur le plateau comme en dehors. Il y a quelques mois de cela, ​​Laure Boulleau avait d'ailleurs balancé le journaliste alors que l'émission était sur le point de démarrer. "On a failli faire une émission sans présentateur ce soir (...) Monsieur Mathoux est arrivé à quinze minutes du vol. Il a un oeil au beurre noir", écrivait-elle ) l'époque. L'émission avait finalement pu se faire, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs !