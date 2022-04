"Tu dis des conneries" : Benjamin Castaldi s'emporte en direct contre Matthieu Delormeau

Benjamin Castaldi n'était pas présent dans les nombreuses archives diffusées par M6 pour les 35 ans de la chaîne célébrés la veille. Pourtant, l'animateur en était l'une des stars. A l'époque, il est celui qui lançait Loft Story en 2001, premier programme de télé-réalité en France. Cela n'a pas empêché la chaîne de faire l'impasse sur Benjamin Castaldi. Un détail qu'a noté Cyril Hanouna. Dans Touche pas à mon poste ce mardi 12 avril, au lendemain de la diffusion de la soirée événement, le mari d'Aurore Aleman avait sa petite idée sur la raison de son absence : "Je pense qu'ils ne m'aiment pas ou plus. On s'est séparés un peu brutalement, je pense qu'il y a encore un peu de ressenti. Peut-être qu'ils m'ont oublié !"

Cyril Hanouna a tenté d'en savoir plus sur d'éventuelles querelles avec d'autres animateurs de la chaîne. S'il a assumé qu'il détestait L'amour est dans le pré et qu'il ne portait pas Karine Le Marchand dans son coeur, Benjamin Castaldi a vuMatthieu Delormeau fournir une autre explication en revenant sur les coulisses de son départ de M6 en 2006.

Matthieu Delormeau, au courant de ce qui se jouait à l'époque dans la carrière de Benjamin Castaldi, a indiqué qu'il s'était "barré" en pleine saison de Nouvelle Star, télé-crochet dont il assurait l'animation, puisqu'il était en négociation avec TF1. Une révélation qui a fait sortir le principal intéressé de ses gonds : "Tu dis n'importe quoi, tu dis des conneries !" Cette réaction n'a pas arrêté l'ex-star d'NRJ12 : "Pour aller à TF1, TF1 a dit :'C'est compliqué parce que c'est une rupture de contrat.' Maître Perez a dit : 'Si on passe d'un contrat CDD à CDI, ça va permettre de faire un contrat et tout va passer.' TF1 lui a fait un CDI, il s'est barré à la moitié, c'est Virginie Efira qui a récupéré Nouvelle Star à la moitié et Nicolas de Tavernost a dit : 'Je ne lui pardonnerai jamais.'"

Benjamin Castaldi a fini par donner sa version des faits, remettant encore une fois à sa place Matthieu Delormeau : "Tu dis des bêtises, tu es mal informé. [...] La vérité c'est que j'avais un CDD et il fallait le rompre à une certaine date pour ne pas qu'il se renouvelle. J'étais en négociation avec TF1 [...] Il fallait que je donne mon congé avant le 23 avril comme on négociait en parallèle avec TF1 [...] mais c'était pour signer un CDI qui commençait à la fin de la saison. Quand M6, très vexé et ils avaient raison, ont appris que je quittais la chaîne, Nicolas de Tavernost m'a débranché. Ils m'ont viré en pleine saison." Une bonne raison de ne pas être invité, en effet.