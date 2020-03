Benjamin Castaldi, l'époque du Loft : "Un enfer" pour ses enfants, il raconte

Benjamin Castaldi est un papa heureux. Aujourd'hui, il profite pleinement de ses enfants Julien, Simon (23 ans et 19 ans, nés de sa première union avec Valérie Sapienza) et Enzo (16 ans, fruit de son ancien mariage avec Flavie Flament). Dès qu'il en a l'occasion, le chroniqueur de Touche pas à mon poste publie sur les réseaux sociaux de tendres photos en leur compagnie. Mais ce papa de 49 ans n'a pas toujours eu autant de temps à accorder à ses enfants et ne le cache pas.

Benjamin Castaldi était l'invité de Télé Loisirs, pour son format "Parents d'abord". Et il a admis auprès de nos confrères qu'il n'avait pas toujours été très présent : "Je leur ai demandé pardon de ne pas avoir été assez présent. J'ai quitté ma première femme quand Simon avait 9 mois. Ce sont des choix très égoïstes, on ne va pas se mentir. (...) Quand j'ai rencontré Flavie Flament, ça a été un tourbillon médiatique et familial, ce qui fait que je n'ai pas été très présent pour le petit." Il reconnaît avoir fait des choix égoïstes, peut-être un peu aussi parce que c'est le modèle que lui ont montré ses parents.

Il a notamment repensé à l'époque de Loft Story, "un enfer" pour ses enfants. En 2001, Benjamin Castaldi présentait la première saison de l'émission remportée par Loana. Le succès fut tel qu'il avait dû prendre certaines mesures : "Ce n'est pas que j'étais dans les feux de la rampe, c'est que j'avais deux gardes du corps ! C'était monstrueux. C'est compliqué quand vous êtes affublé de deux gardes du corps. Je bossais comme un âne à l'époque. J'avais la radio l'après-midi, l'émission le soir, le prime une fois par semaine. À ce moment-là, il n'y avait de la place pour personne. À cette époque, c'était compliqué."

Il ne regrette toutefois pas tout ce qu'il a vécu et, aujourd'hui, il rattrape le temps perdu. Benjamin Castaldi et ses enfants sont unis par des liens très forts. Et ils forment une belle famille recomposée avec sa femme Aurore et ses filles. "C'est vraiment le talent d'Aurore. (...) Elle m'a fait comprendre qu'il était peut-être temps que je pense aux enfants", a-t-il confié.