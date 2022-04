Benjamin Castaldi : Sa femme prise en flagrant délit au lit... avec Cyril Hanouna !

Cyril Hanouna était d'humeur coquine ce mercredi 6 avril. Au cours de son traditionnel tour de table des chroniqueurs de Touche pas à mon poste, l'animateur a voulu connaître les détails des derniers rêves érotiques faits par son équipe. Il n'a pas été déçu d'apprendre qu'il faisait partie de celui de Benjamin Castaldi ! Le mari d'Aurore Aleman a expliqué qu'il avait une fois surpris son épouse au lit avec lui : "J'ai fait un rêve érotique. Je rentrais chez moi et ma femme couchait avec un homme que je voyais de dos. Et cet homme, je vous jure que c'est vrai, je ne l'invente pas, c'était vous !" Cette anecdote a déclenché un fou rire sur le plateau. Si la scène en elle-même est déjà drôle à imaginer, la suite est encore meilleure.

Benjamin Castaldi a évidemment fait part de sa réaction en découvrant cet adultère. Et elle vaut le détour puisque comme il l'a avoué, il n'a rien osé dire par peur de perdre son travail : "J'étais très embêté parce que je ne savais pas quoi vous dire. J'étais embêté. Si je disais quelque chose 'Est-ce que je vais avoir une sanction ? Est-ce que je vais faire l'émission ?" Heureusement pour lui, tout cela n'était qu'un mauvais rêve à oublier. Mais c'était sans compter sur Matthieu Delormeau qui, adepte de l'interprétation des rêves, avait son avis sur la question. Selon lui, cette position de victime cache quelque chose : "Quand c'est un rêve négatif, ça veut dire que tu as toi-même en ce moment une propre culpabilité par rapport à ton couple. Donc à mon avis, tu as dû tromper Aurore ou autre, mais il y a de la culpabilité." Une version démentie par l'intéressé.

Benjamin Castaldi ne s'en cache pas. Dans ses mariages passés, la fidélité n'était pas vraiment son point fort. S'il est souvent allé voir ailleurs, il a lui aussi fait les frais d'infidélités de la part de certaines compagnes. Mais depuis qu'il a épousé Aurore Aleman, Benjamin Castaldi paraît comblé et apaisé. Lui qui n'était pas particulièrement partant pour avoir un quatrième enfant a même fondé une famille avec son épouse. Le chroniqueur a visiblement trouvé son bonheur. Espérons juste que son rêve n'ait rien de prémonitoire.