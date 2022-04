Benjamin Castaldi clashé sur ses quatre mariages dans TPMP, réponse cash du chroniqueur

Pour certaines personnes, le mariage est un symbole qui ne peut se produire qu'une fois dans une vie amoureuse. Pour d'autres comme Benjamin Castaldi, ce n'est pas vraiment la même histoire. L'ex-animateur phare de TF1 a été marié quatre fois au cours de sa vie. Ces différentes unions font l'objet de moqueries régulières dans Touche pas à mon poste. Pas vexé pour un sou face à ces attaques de l'équipe de Cyril Hanouna, Benjamin Castaldi ne va pas plus loin qu'un sourire en guise de réaction. Mais ce mardi 5 avril, il est monté au créneau face à l'équipe. Alors que le plateau débattait sur l'émission Mariés au premier regard de la veille, l'animateur s'est tourné vers Benjamin Castaldi pour lui demander s'il regrettait de s'être "marié quatre fois" ? Amoureux du mariage, le papa de quatre garçons a admis une chose : "J'aurais aimé me marier qu'une fois mais la vie a fait que ça s'est fait autrement."

Cette réponse, l'équipe de TPMP ne s'en est pas contenté : "Tu peux te marier une fois mais avec la bonne, sans déconner !" a déclaré Cyril Hanouna. Mais encore une fois, la réponse de Benjamin Castaldi n'était pas celle qu'il attendait : "On peut se tromper dans la vie !" Agacé par son collègue, Matthieu Delormeau s'en est également pris à lui : "Quand tu te trompes une fois, c'est une erreur ! Quand tu te trompes quatre fois, c'est que t'es con !" Et cette insulte a cette fois-ci fait réagir le principal intéressé. Il a donc mis les choses au clair. Oui, il a vécu plusieurs mariages et plusieurs échecs mais ce n'est pas pour autant qu'il décide de faire une croix dessus : "Ça n'a rien à voir ! Quand je suis bien avec une femme j'ai envie de l'épouser, de faire une belle fête. Ça me coûte un peu cher après, d'accord ! Mais j'aime bien la fête !"

Le premier mariage de Benjamin Castaldi s'est déroulé en 1993 avec Valérie Sapienza. De cette union sont nés deux garçons, Julien né en 1996 et Simon, né en 2000. Leur divorce est prononcé en 2001. L'année suivante, Benjamin Castaldi épouse Flavie Flament. Les amoureux deviennent parents d'un garçon prénommé Enzo, aujourd'hui âgé de 18 ans. Après leur séparation en 2008, il devient le mari de Vanessa Broussouloux en 2011. Cinq ans plus tard, Benjamin Castaldi fait la rencontre d'Aurore Aleman. Leur mariage a lieu en 2017 et a été couronné par l'arrivée d'un beau bébé, Gabriel, portrait craché de son père.