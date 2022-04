"Tu m'as vu nue !" : François Vincentelli et Alice Dufour en couple, leur rencontre surprenante

Le couple file le parfait amour depuis des années. Le 28 décembre 2021, François Vincentelli et Alice Dufour ont même accueilli leur premier enfant, une adorable petite fille prénommée Colette. Un quotidien bien loin de celui qu'ils avaient lors de leur rencontre, en 2010. Invité de La Bande originale sur France Inter, l'acteur de 48 ans se livre sur ses débuts avec la belle Alice Dufour, qui l'a fait galérer.

Avant d'être comédienne, Alice Dufour a été danseuse au Crazy Horse. Et c'est là que tout a commencé. François Vincentelli a eu un véritable coup de foudre pour la belle. "J'en ai parlé à mon meilleur ami qui s'appelle Yannig Samot [l'interprète de Delgado dans Balthazar, NDLR] et qui connait beaucoup de monde à Paris. Il m'a dit : 'C'est marrant, dans deux semaines je suis invité à l'anniversaire d'une des filles du Crazy Horse !' Donc je me suis tapé l'incruste. Elle est arrivée vers 2 heures du matin et j'étais impressionné", se souvient-il. François Vincentelli invite Alice Dufour à une avant-première, mais elle refuse en prétextant partir s'installer aux Etats-Unis. "Alors je lui ai envoyé des fleurs au Crazy Horse en lui écrivant : 'J'aimerais beaucoup t'inviter à déjeuner'. Et je n'ai jamais eu de réponse", ajoute-t-il.

Mais en réalité, si la jeune femme n'a pas donné suite, c'est tout simplement parce que son prince charmant n'avait laissé ni numéro de téléphone ni adresse où le joindre. Finalement, tout s'est arrangé et le duo s'est retrouvé pour un premier rendez-vous. "On a été voir un truc ensemble. Elle est rentrée dans le taxi hyper fâchée et m'a dit : 'Tu te rends compte, tu m'as vue nue et tu m'invites à une avant-première comme ça'. Je lui ai répondu : 'Ah oui, je t'ai vue nue mais tu ne m'as pas vu nu'. Alors j'ai commencé à me déshabiller dans le taxi, raconte l'acteur qui avait été approché par Rocco Siffredi pour un tournage. J'avais fait un clip il y a quelques années dans lequel je suis nu et elle l'a vu. Elle m'a rappelé et m'a dit : 'Match nul, balle au centre, tu peux m'inviter à dîner !'"

Depuis, les dîners en amoureux ne se comptent plus ! Alice Dufour et François Vincentelli ne se sont plus jamais quittés et ont même collaboré ensemble. En effet, ils se sont donnés la réplique dans la série Hard (Canal+).