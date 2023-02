"Tu parles d'un prince..." : Sophie Ferjani lâchée par son mari pour la Saint-Valentin

Comme chaque année, le 14 février était placé sous le signe de l'amour avec la Saint-Valentin, l'occasion de déclarer sa flamme à une personne chère à son coeur et, Sophie Ferjani l'a bien compris. Le décoratrice d'intérieur a justement fait une apparition remarquée sur Instagram dans la journée. En effet, en story, elle a partagé un cliché intime d'elle et son mari Baligh, en train d'échanger un gros bisous sur la bouche. Et alors qu'on aurait pu croire que cela était de bonne augure pour que le couple passe la soirée ensemble. Il n'en fut rien !

Contre toute attente, Baligh a déserté leur maison familiale à Marseille pour se rendre à Paris. Et sur place, il a retrouvé Stéphane Plaza, avec qui il a eu la chance d'assister au match de football qui opposait le PSG et le Bayern Munich au Parc des Princes, dans le cadre de la Ligue des champions. "Et oui... mes deux hommes fêtent la Saint-Valentin ENSEMBLE et sans moi. Et au Parc des princes en plus... Tu parles de princes", a réagi Sophie Ferjani à travers une nouvelle story en commentaire d'une image des deux compères prise depuis les tribunes (voir notre diaporama).

Ce commentaire est évidemment à prendre avec humour puisqu'il prouve que Sophie Ferjani et Stéphane Plaza sont devenus si proches au fil des années grâce à Maison à vendre (M6) que l'animateur fait désormais presque parti de la famille. À tel point qu'il se fait donc des rendez-vous complices avec Baligh.

Pluie de stars au Parc des Princes

Ces deux-là étaient loin d'être les seuls à avoir mis de côté la Saint-Valentin pour aller supporter les Parisiens de Christophe Galtier. En effet, de nombreuses personnalités ont fait le déplacement au Parc, dont Jamel Debbouze accompagné de son fils Léon, le comédien Tahar Rahim, Michaël Youn et même la belle Jenna Ortega, nouvelle superstar depuis son rôle dans la série américaine Mercredi. Malheureusement, l'équipe portée par Neymar et Kylian MBappé n'aura pas apporté les résultats escomptés puisque le PSG s'est incliné face aux Munichois qui ont marqué le seul et unique but de la rencontre. Tout n'est toutefois pas perdu puisqu'un match retour est attendu dans deux semaines, le 8 mars prochain lors de la journée de la femme. Sophie Ferjani pourrait donc à nouveau se retrouver seule à ce moment-là ! Un sacré timing...