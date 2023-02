Sophie Ferjani mariée à Baligh depuis plus de 20 ans : le couple s'immortalise en plein bisou, un cliché très intime

Ce mardi 14 février 2023, c'est la Saint-Valentin ! Tous les amoureux sont donc invités à se déclarer leur flamme. Et pour les people, cela se fait publiquement. En effet, ils sont plusieurs à s'être saisis de leurs réseaux sociaux pour célébrer leur couple, comme Fabienne Carat ou encore Julie Andrieu qui a offert une rare photo d'elle au côté de son époux. C'est également Sophie Ferjani qui a fait une apparition remarquée sur Instagram. En story, cette dernière a posté un cliché d'elle et son mari Baligh en train d'échanger un gros bisous sur la bouche. (Voir notre diaporama). Un élan d'amour comme la décoratrice d'intérieur en a rarement démontré à ses abonnés.

Pour accompagner l'image, Sophie Ferjani y est allée de son petit conseil : "L'amour est la chose gratuite que tout le monde peut offrir mais, étonnamment, quand on n'est pas habitué, ce n'est pas donné à tous... C'est dommage. C'est aussi celle qui procure le plus de plaisir pour celui qui reçoit mais aussi pour celui qui offre. N'ayez crainte, lancez-vous : souriez, aimez, aimez, aimez !!!".

Son "projet de vie" avec Baligh

L'acolyte de Stéphane Plaza dans Maison à vendre (M6) a eu la chance de rencontrer il y a bien longtemps son mari Baligh, avec lequel elle partage tout : sa vie privée comme sa vie professionnelle. Elle gère en effet à ses côtés un concept-store de décoration à Marseille où ils se sont installés il y a quelques années. "C'était vraiment un projet de vie avec mon mari Baligh. Ça faisait une grosse dizaine d'années qu'on réfléchissait à ce projet. (...) Il vient de la grande distribution. Son métier est d'acheter des produits et gérer une entreprise. Moi, je suis décoratrice et architecte d'intérieur. (...) Il y a six ans, on a donc créé notre propre magasin où on peut acheter des petits objets déco, du mobilier, de la peinture. On s'éclate vraiment", a-t-elle confié lors d'une interview pour Gala.

C'est par ailleurs ensemble qu'ils gèrent leurs trois enfants qui se ressemblent énormément, Achille (15 ans), Gabriel (11 ans) et Célestin (6 ans), leur "raison de vivre". "Mon bonheur, c'est de les voir s'épanouir dans la vie (....) Quand je les regarde, je souris tout le temps. Ils m'épatent, je les trouve super ! Ils grandissent et je trouve ça génial", déclarait-elle également.