Sophie Ferjani : Ses trois fils réunis pour une belle photo, leur ressemblance est frappante

On le sait, Sophie Ferjani est une femme très occupée. Pour commencer cela fait maintenant une bonne dizaine d'années qu'elle prodigue ses bons conseils dans l'émission Maison à vendre sur M6 au côté de Stéphane Plaza. En parallèle, elle est à la tête de son propre cabinet d'architecte d'intérieur et gère son concept-store de décoration à Marseille. Une entreprise qu'elle a fondée avec son mari Baligh. "Il vient de la grande distribution. Son métier est d'acheter des produits et gérer une entreprise. Moi, je suis décoratrice et architecte d'intérieur. (...) Il y a six ans, on a donc créé notre propre magasin où on peut acheter des petits objets déco, du mobilier, de la peinture. On s'éclate vraiment", a-t-elle récemment confié lors d'une interview pour Gala.

En osmose au niveau professionnel, Sophie Ferjani et Baligh le sont aussi au niveau privé, avec leurs trois enfants, Achille (15 ans), Gabriel (11 ans) et Célestin (6 ans), leur "raison de vivre". "Mon bonheur, c'est de les voir s'épanouir dans la vie (....) Quand je les regarde, je souris tout le temps. Ils m'épatent, je les trouve super ! Ils grandissent et je trouve ça génial", a-t-elle également déclaré.

Une famille soudée "attirée par le sud"

En tant que priorité la plus totale, la fratrie est donc souvent amenée à passer du temps avec maman et papa. En effet, chaque temps libre, la tribu le passe ensemble, comme ce dimanche 5 février. En story Instagram, la jolie rouquine de 45 ans a justement eu le grand plaisir de partager une photo de leur groupe soudé, alors qu'ils étaient de sortie dans les rues de Marseille. Au centre, Sophie Ferjani affiche un sourire radieux, entourée d'un côté de ses deux plus petits enfants et de l'autre, son mari et son aîné Achille. Tous sont aussi souriants que la célèbre architecte. L'occasion de remarquer que les garçons sont tous plus mignons les uns que les autres et se ressemblent énormément. (Voir notre diaporama).

Des moments heureux qui ne peuvent que la conforter dans l'idée que la vie à Marseille est la meilleure pour elle et les siens. "Quand j'ai décidé de partir vivre à Marseille, il y a cinq ans, j'habitais en région parisienne. J'étais à la recherche d'une autre qualité de vie. Avec ma famille, nous étions attirés par le sud, par ce petit morceau de soleil sur la carte... Nous ne le regrettons pas", a-t-elle confié lors d'une interview pour Ouest-France.