Sophie Ferjani : Ce grand changement qui a affecté ses trois fils, "ils n'étaient pas très contents"

Cela fait maintenant une bonne dizaine d'années que Sophie Ferjani prodigue ses bons conseils dans l'émission Maison à vendre sur M6 au côté de Stéphane Plaza. En parallèle, elle est à la tête de son propre cabinet d'architecte d'intérieur et gère son concept-store de décoration à Marseille, où elle est installée depuis quelques années avec son mari Baligh et leurs trois enfants Achille (15 ans), Gabriel (11 ans) et Célestin (6 ans).

"Quand j'ai décidé de partir vivre à Marseille, il y a cinq ans, j'habitais en région parisienne. J'étais à la recherche d'une autre qualité de vie. Avec ma famille, nous étions attirés par le sud, par ce petit morceau de soleil sur la carte... Nous ne le regrettons pas", a-t-elle confié lors d'une interview pour Ouest France.

Il faut dire que la tribu s'est trouvée un véritable lieu rêvé pour s'épanouir. En effet, c'est nichés sur les hauteur de la cité phocéenne dans une luxueuse villa qu'ils partagent leur quotidien, laquelle a été entièrement rénovée par Sophie Ferjani et son compagnon. Mais avant d'en faire leur havre de paix, il leur aura fallu se montrer patient. Car les travaux entrepris ont mis un certain temps à se concrétiser. "Notre projet a été d'acheter une grande habitation du XIXe siècle près de Marseille. Il a fallu neuf mois de travaux pour la rénover, tout en gardant son âme", a confié la jolie rousse. Et l'attente fut particulièrement embêtante pour ses fils comme elle l'a également fait savoir. "Au début, nous habitions un appartement. Mes trois fils n'étaient pas très contents car ils venaient de quitter une maison, ils voulaient leur coin de verdure", a-t-elle rapporté.

Désormais, les enfants ont tout le loisir de profiter du cadre naturel de leur maison à la vue époustouflante sur la mer Méditerranée. L'intérieur a également été pensé pour que chacun y trouve son compte. Répartie sur quatre étages, la villa comporte un espace de vie pour chaque membre de la famille. Le rez-de-jardin a été transformé en appartement pour les parents de Sophie, le rez-de-chaussée est dédié aux pièces de vie, le premier étage à la suite parentale et à une chambre d'amis et enfin, les combles sont pour les enfants. "Moi qui rêvais d'une maison de famille, je l'ai trouvée. On est aussi bien dedans que dehors sur la terrasse. On est en harmonie avec l'espace et la nature", se réjouissait-elle pour Gala.